HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Salmafina Sunan Rayakan Natal Sendiri di Luar Negeri, Iri dengan yang Merayakan di Rumah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |20:03 WIB
Salmafina Sunan Rayakan Natal Sendiri di Luar Negeri, Iri dengan yang Merayakan di Rumah
Salmafina Sunan Rayakan Natal Sendiri di Luar Negeri, Iri dengan yang Merayakan di Rumah (Foto: IG Salma)
JAKARTA - Salmafina Sunan, putri sulung pengacara Sunan Kalijaga, merayakan Hari Natal tahun ini di luar negeri. Seperti diketahui, Salmafina telah berpindah agama dari Islam ke Kristen.

Meskipun berada di luar negeri, Salmafina tetap ditemani oleh kedua orangtuanya, meski mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Namun, di tengah momen perayaan tersebut, Salmafina mengaku merasa iri dengan mereka yang bisa merayakan Natal di rumah bersama keluarga.

"Aku bersyukur bisa merayakan Natal di luar negeri, tapi aku juga iri lihat story orang-orang," tulisnya melalui Instagram Story @salmafinasunan, Rabu (25/12/2024).

Salmafina Sunan Rayakan Natal di Luar Negeri, Iri dengan yang Merayakan di Rumah
Salmafina Sunan Rayakan Natal di Luar Negeri, Iri dengan yang Merayakan di Rumah

Salmafina juga menyampaikan harapannya untuk suatu hari bisa merayakan Natal di rumah, lengkap dengan ibadah bersama keluarga.

"Dari tahun ke tahun selalu berdoa semoga Desember bisa merasakan Natal yang ibadah di rumah dan kumpul bareng keluarga. Aku Natalan selalu di luar negeri," ungkapnya.

Selain itu, mantan istri Taqy Malik ini juga berharap di tahun 2025 ia dapat menikah, sehingga bisa merasakan Natal bersama pasangan dan keluarganya.

"Yuk Tuhan, gak pakai basa-basi, 2025 mau banget married biar Natalan ngerasain kumpul dan ibadah," tulisnya.

 

