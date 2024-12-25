Momen Salmafina Sunan Rayakan Natal di Kanada Sendirian, Berharap Segera Menikah di 2025

JAKARTA - Salmafina Sunan merayakan Natal dengan penuh sukacita. Tahun ini, ia memilih Kanada sebagai tempat merayakan hari spesial tersebut. Selain merayakan Natal, momen ini juga dimanfaatkannya untuk berlibur bersama kedua orang tua dan adiknya.

Dalam unggahan di media sosialnya, Salmafina membagikan momen indah saat menikmati pemandangan Niagara Falls yang diselimuti salju. Namun, di balik kebahagiaannya, Salmafina mencurahkan perasaan rindunya terhadap momen Natal yang hangat bersama keluarga.

"Aku bersyukur bisa merayakan Natal di luar negeri, tapi aku juga iri lihat story orang-orang. Dari tahun ke tahun, aku selalu berdoa semoga suatu saat bisa merasakan Natal di rumah, ibadah, dan berkumpul dengan keluarga. Tapi sampai sekarang aku selalu Natalan di luar negeri," tulis Salmafina di Instagram @salmafinasunan, Rabu (25/12/2024).

Melalui unggahannya, Salmafina mengungkapkan keinginannya untuk segera menemukan pasangan hidup yang seiman. Ia berharap, dengan menikah, Natal di tahun depan dapat dirayakan dengan lebih lengkap—beribadah dan berkumpul bersama keluarga.