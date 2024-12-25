Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Salmafina Sunan Rayakan Natal di Kanada Sendirian, Berharap Segera Menikah di 2025

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |14:01 WIB
Momen Salmafina Sunan Rayakan Natal di Kanada Sendirian, Berharap Segera Menikah di 2025
Momen Salmafina Sunan Rayakan Natal di Kanada Sendirian, Berharap Segera Menikah di 2025 (Foto: IG Salma)
A
A
A

JAKARTA - Salmafina Sunan merayakan Natal dengan penuh sukacita. Tahun ini, ia memilih Kanada sebagai tempat merayakan hari spesial tersebut. Selain merayakan Natal, momen ini juga dimanfaatkannya untuk berlibur bersama kedua orang tua dan adiknya.

Dalam unggahan di media sosialnya, Salmafina membagikan momen indah saat menikmati pemandangan Niagara Falls yang diselimuti salju. Namun, di balik kebahagiaannya, Salmafina mencurahkan perasaan rindunya terhadap momen Natal yang hangat bersama keluarga.

Momen Salmafina Sunan Rayakan Natal di Kanada Sendirian, Berharap Segera Menikah di 2025
Momen Salmafina Sunan Rayakan Natal di Kanada Sendirian, Berharap Segera Menikah di 2025

"Aku bersyukur bisa merayakan Natal di luar negeri, tapi aku juga iri lihat story orang-orang. Dari tahun ke tahun, aku selalu berdoa semoga suatu saat bisa merasakan Natal di rumah, ibadah, dan berkumpul dengan keluarga. Tapi sampai sekarang aku selalu Natalan di luar negeri," tulis Salmafina di Instagram @salmafinasunan, Rabu (25/12/2024).

Melalui unggahannya, Salmafina mengungkapkan keinginannya untuk segera menemukan pasangan hidup yang seiman. Ia berharap, dengan menikah, Natal di tahun depan dapat dirayakan dengan lebih lengkap—beribadah dan berkumpul bersama keluarga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098738/salmafina_sunan-8hkJ_large.jpg
Salmafina Sunan Rayakan Natal Sendiri di Luar Negeri, Iri dengan yang Merayakan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/33/2972218/salmafina-lulus-sekolah-alkitab-sunan-kalijaga-berharap-sang-putri-kembali-jadi-muslimah-iFi8Duxwjx.jpg
Salmafina Lulus Sekolah Alkitab, Sunan Kalijaga Berharap Sang Putri Kembali Jadi Muslimah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/33/2868378/salmafina-sunan-akui-pacaran-dengan-duda-setelah-putus-dari-putra-pendeta-gilbert-lumoindong-zVs6hRwdU0.jpg
Salmafina Sunan Akui Pacaran dengan Duda setelah Putus dari Putra Pendeta Gilbert Lumoindong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/09/33/2795588/salmafina-sunan-tulis-pesan-menyentuh-di-hari-paskah-yOBgNWGMHp.jpg
Salmafina Sunan Tulis Pesan Menyentuh di Hari Paskah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/13/33/2745597/jawaban-salmafina-sunan-usai-dituding-pengaruhi-orang-untuk-tak-ke-gereja-WeAMD0Vrq6.jpg
Jawaban Salmafina Sunan Usai Dituding Pengaruhi Orang untuk Tak ke Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/18/33/2689750/kakak-ipar-taqy-malik-digosipkan-nikahi-pria-beristri-salmafina-sunan-nimbrung-komentar-sKAkn4o8Wc.jpg
Kakak Ipar Taqy Malik Digosipkan Nikahi Pria Beristri, Salmafina Sunan Nimbrung Komentar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement