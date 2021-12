JAKARTA - Salmafina Sunan dan Greivance Lumoindong tak lagi malu mempertontonkan kemesraan mereka di Instagram. Terbaru, Salmafina mengunggah momen saat mereka makan malam bersama di sebuah restoran mewah di Jakarta.

Pada momen itu, Grei bahkan terlihat memberikan hadiah berupa Alkitab kepada Salmafina. “Ide banget, tapi enggak masalah. Aku butuh ini karena enggak pernah punya Alkitab versi bahasa Indonesia,” ujarnya seperti dikutip dari Insta Story, pada Rabu (22/12/21).

Menariknya, Grei meninggalkan pesan manis untuk Salmafina pada Alkitab tersebut. Pembuka kalimatnya bertuliskan, “Diberikan kepada: Salmafina (Lilis) dari Greivance ‘handsome’ Lumoindong.

“To one of the most strong, wise and amazing Lady I know, Salma (Lilis). Stay strong and keep growing in Christ. (Untuk salah satu wanita terkuat, paling bijaksana, dan luar biasa yang pernah kukenal. Tetap kuat dan selalu bertumbuh dalam Kristus).”

Romansa Salmafina Sunan dan Greivance Lumoindong mulai menarik perhatian publik setelah mereka kerap mengunggah kebersamaan di Insta Story. Setelah sempat merahasiakan, keduanya akhirnya mengonfirmasi hubungan itu pada 14 Desember 2021.*

