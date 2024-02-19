Salmafina Lulus Sekolah Alkitab, Sunan Kalijaga Berharap Sang Putri Kembali Jadi Muslimah

Salmafina lulus sekolah Alkitab, Sunan Kalijaga berharap sang putri kembali jadi muslimah. (Foto: Instagram/@salmafinasunan)

JAKARTA - Salmafina Sunan tampak serius mempelajari Kekeristenan setelah memeluk agama Kristen, pada pertengahan 2019. Terbaru, dia diketahui telah menyelesaikan sekolah Alkitab di Bethel Biblical Counseling Academy.

Momen kelulusan tersebut dibagikan influencer yang akrab disapa Alma tersebut lewat Instagram, pada 3 Februari silam. Dalam foto tersebut, putri pengacara Sunan Kalijaga itu tampak berpose dengan sertifikat kelulusannya dan buket bunga.

Bersama foto itu, Alma menuliskan, “Yeremia 1:7. Tetapi TUHAN berfirman kepadaku: ‘Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada siapa pun engkau Kuutus, haruslah engkau pergi, dan apa pun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan.”

Di luar kebiasaannya, Salmafina Sunan tampak membuka kolom komentar unggahannya tersebut. Dari sekian banyak komentar, pernyataan Sunan Kalijaga tampak menarik perhatian warganet.

Pasalnya, bapak dua anak itu mengungkapkan keinginan dan harapannya agar Alma bisa kembali memeluk agama Islam suatu hari nanti. “Anak ayah @salmafinasunan akan kembali menjadi anak solehah. Aamin,” ujarnya di kolom komentar.

Komentar Sunan Kalijaga itu tampak disukai 6.924 akun Instagram dengan 57 komentar yang mengamini harapan sang pengacara. ”Doa seorang ayah, insya Allah diijabah Allah,” ungkap akun @raff***.

Akun @vivi*** menambahkan, “@sunankalijaga_sh Allah maha membolak-balikkan hati umatNya. Semoga ya Pak. Aamiin Yaa Allah.”