JAKARTA - Tom Holland menyatakan ingin istirahat dari berakting. Namun, karena masih belum mau meninggalkan film Spider-Man secara total, Tom pun mengaku ingin menjadi produser untuk film-film berikutnya.

Pekan lalu, Tom Holland akhirnya kembali ke layar lebar dalam kostum laba-laba lewat film Spider-Man: No Way Home. Menjadi film dengan pekan pembuka terbesar kedua sepanjang sejarah, No Way Home dirasa sebagai sebuah penutup karir yang apik untuk Tom Holland yang ingin istirahat.

Namun, meski ingin meninggalkan dunia akting sementara, bukan berarti Tom mau absen dari industri film selamanya. Belum mengetahui masa depannya di Marvel, Tom mengaku punya keinginan menjadi produser untuk film-film Spider-Man selanjutnya.

“Jujur, aku belum tahu masa depanku sebagai Spider-Man bagaimana ... mungkin aku akan jadi produser atau semacamnya, entahlah. Aku cinta tokoh Spider-Man dan aku akan sedih meninggalkannya, tapi aku tahu aku sudah mencapai semua yang kuinginkan sebagai Spider-Man,” ujarnya dilansir dari ScreenRant, Selasa (21/12/2021).

Belum lama ini, Sony dan Marvel Studios mengumumkan bahwa mereka tengah mengembangkan trilogi selanjutnya untuk tokoh Spider-Man. Apakah Tom Holland akan kembali sebagai aktor, atau malah akan mendapat kursi produser? Seperti biasa, Marvel Studios pasti penuh rahasia; semua akan terjawab bila waktunya tiba.

