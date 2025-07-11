Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tom Holland Pamer Gaya Sporty saat Main Padel, Netizen Terpana

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |16:56 WIB
Tom Holland Pamer Gaya Sporty saat Main Padel, Netizen Terpana
Tom Holland Pamer Gaya Sporty saat Main Padel, Netizen Terpana (Foto: IG Tom Holland)
A
A
A

LOS ANGELESTom Holland kembali mencuri perhatian penggemarnya. Aktor asal Inggris ini terlihat asyik bermain padel, olahraga yang belakangan tengah digandrungi berbagai kalangan termasuk para selebriti dunia.

Lewat akun Instagram miliknya, @tomholland2013, kekasih Zendaya itu membagikan beberapa potret saat dirinya menikmati sesi padel. Dalam unggahan tersebut, Tom tampak begitu percaya diri dan penuh semangat ketika memegang raket padel kesayangannya.

“Bero Padel Classic akan kembali tahun depan, dan terima kasih kepada para tamu, pemain padel profesional, dan sponsor kami yang telah membuat hari kami begitu berkesan. Sampai jumpa tahun depan,” tulis Tom Holland di akun Instagram miliknya, Jumat (11/7/2025).

Tom Holland
Tom Holland

Bukan hanya teknik bermainnya yang menjadi sorotan, penampilan Tom Holland juga sukses menyedot perhatian warganet. Ia tampil kasual dengan kaos putih dan celana pendek hijau yang memberi kesan sporty sekaligus santai. Aura bintang film Spider-Man: Far From Home itu tetap terpancar kuat meski sedang berkeringat di lapangan.

Dalam salah satu foto, Tom tampak tersenyum saat diwawancarai usai bermain. Gaya naturalnya seolah makin memperkuat citranya sebagai idola dengan kharisma yang effortless. Tak heran, unggahan ini langsung dibanjiri komentar positif dari para penggemarnya di seluruh dunia.

Momen lain menunjukkan Tom Holland sedang beraksi di tengah lapangan. Ia tampak fokus dan serius memukul bola dalam permainan padel yang tengah hits ini. Tampilannya dengan sepatu putih dan ekspresi serius membuat banyak netizen makin jatuh hati.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
