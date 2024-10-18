Tom Holland Spill Perkembangan Film Spider-Man 4

LOS ANGELES - Tom Holland, yang terkenal sulit menyimpan rahasia, baru-baru ini memberikan update terkait perkembangan film Spider-Man 4. Tom tampak tak kapok-kapok untuk mengungkapkan rahasia filmnya.

Dilansir Deadline, aktor tersebut mengungkapkan ia dan Zendaya sudah membaca draf skenario dan sangat antusias dengan arah film superhero tersebut.

“Kami sudah memiliki konsep kreatif, presentasi, dan draf yang luar biasa,” ujar Holland dalam podcast The Rich Roll.

“Meskipun masih perlu beberapa penyempurnaan, para penulis melakukan pekerjaan yang hebat. Saya membacanya tiga minggu lalu dan benar-benar merasa terinspirasi,” jelasnya.

Holland bersama Zendaya begitu antusias ketika membaca draf film Spider-Man 4. Menurut Tom, film ini begitu luar biasa dan layak untuk ditunggu.

“Dan kami sampai melompat-lompat di ruang tamu. Rasanya ini benar-benar film yang layak mendapatkan penghormatan dari para penggemar. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu kami selesaikan sebelum benar-benar mulai. Namun, ini sangat menarik dan saya sangat, sangat bersemangat tentang hal ini,” lanjut Tom Holland.

Holland juga menyebutkan bahwa ia merasa memiliki tanggung jawab kepada para penggemar Marvel untuk memberikan yang terbaik dalam babak berikutnya dari kisah Spider-Man.

“Saya pikir itu sangat penting, dan integritas kreatif untuk sesuatu seperti ini juga sangat penting,” katanya.