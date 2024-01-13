Tom Holland Jawab Rumor Putus dari Zendaya

JAKARTA - Tom Holland dan Zendaya sempat diisukan putus. Rumor tersebut mencuat setelah aktris 27 tahun tersebut kedapatan berhenti mengikuti akun Instagram bintang Spider-Man: Homecoming itu.

Rumor tersebut kemudian dijawab sendiri oleh Tom saat bertemu media lokal, pada 12 Januari 2024. “(Kabar itu) sudah pasti tidak benar,” katanya seperti dikutip dari TMZ, pada Sabtu (13/1/2024).

Tom Holland dan Zendaya dirumorkan putus setelah sempat dikabarkan segera menikah. Isu pernikahan tersebut muncul setelah sang aktris menyapa penggemarnya lewat Insta Story, pada Februari 2023.

Penggemar kemudian menyadari bahwa Zendaya mengenakan cincin berlian di jari manisnya dalam foto tersebut. Namun dalam promosi The Crowded Room pada Juni 2023, Tom Holland menanggapi rumor pertunangan mereka.