Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tom Holland Jawab Rumor Putus dari Zendaya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |12:30 WIB
Tom Holland Jawab Rumor Putus dari Zendaya
Tom Holland bantah putus dari Zendaya. (Foto: Instagram/@tomholland/@zendaya)
A
A
A

JAKARTA - Tom Holland dan Zendaya sempat diisukan putus. Rumor tersebut mencuat setelah aktris 27 tahun tersebut kedapatan berhenti mengikuti akun Instagram bintang Spider-Man: Homecoming itu. 

Rumor tersebut kemudian dijawab sendiri oleh Tom saat bertemu media lokal, pada 12 Januari 2024. “(Kabar itu) sudah pasti tidak benar,” katanya seperti dikutip dari TMZ, pada Sabtu (13/1/2024).

Tom Holland dan Zendaya dirumorkan putus setelah sempat dikabarkan segera menikah. Isu pernikahan tersebut muncul setelah sang aktris menyapa penggemarnya lewat Insta Story, pada Februari 2023. 

Penggemar kemudian menyadari bahwa Zendaya mengenakan cincin berlian di jari manisnya dalam foto tersebut. Namun dalam promosi The Crowded Room pada Juni 2023, Tom Holland menanggapi rumor pertunangan mereka. 

Tom Holland jawab rumor putus dari Zendaya. (Foto: BACKGRID)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171641/tom_holland-FA1z_large.jpg
Tom Holland Kecelakaan, Syuting Spider-Man: Brand New Day Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154572/tom_holland-DNFm_large.jpg
Tom Holland Pamer Gaya Sporty saat Main Padel, Netizen Terpana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/206/3079169/tom_holland-CkJb_large.jpg
6 Film yang Dibintangi Tom Holland Selain MCU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/206/3078009/tom_holland-Ceb5_large.jpg
Tom Holland Ambil Peran dalam Film Terbaru Christopher Nolan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/206/3075939/tom_holland-iIFC_large.jpg
Tom Holland Spill Perkembangan Film Spider-Man 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/33/2845167/sempat-merasa-sulit-bersosialisasi-tom-holland-sukses-lawan-kecanduan-alkohol-P1FRCR6YPP.jpg
Sempat Merasa Sulit Bersosialisasi, Tom Holland Sukses Lawan Kecanduan Alkohol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement