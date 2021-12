JAKARTA - Platform streaming Vision+ dan MNC Peduli melakukan kegiatan aksi sosial di Panti Asuhan Parapattan, Jatinegara, Jakarta, Selasa (21/12/2021). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka berbagi keceriaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Aksi berbagi keceriaan ini dilakukan di dua panti asuhan. Sebelumnya, kegiatan sosial ini dilakukan di Panti Asuhan Pondok Kasih Agape di Cilincing, Jakarta Utara pada 17 Desember 2021.

Tak sekadar berbagi keceriaan, aksi sosial kunjungan ke panti asuhan ini juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian Vision+ dan MNC Peduli. Aksi ini juga sekaligus rangkaian perilisan Original series Vision+, ‘Lukas: The Journey of an Altar Boy’.

“Ini adalah suatu hal yang kita harap dapat memberikan dampak yang positif. Dengan kegiatan ini, kami ingin berbagi keceriaan, hadiah, bingkisan kepada anak-anak di panti asuhan, karena sebentar lagi kan Natal dan Tahun baru,” kata Head Of Marketing MNC Vision+, Mushofi, saat ditemui di Panti Asuhan Parapattan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (21/12/2021).

Dia menjelaskan, Lukas: The Journey of an Altar Boy sendiri merupakan original series Vision+ yang akan dirilis di platform tersebut pada 24 Desember 2021. “Series ini sengaja kita rilis menuju Natal dan Tahun Baru karena series ini bertemakan rohani, di mana ada seorang anak yang ingin sekali menjadi putra altar, tetapi di satu sisi dia juga melakukan perjalanan petualangan karena dia mempunyai misi mencari ayahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan, banyak pesan moral yang akan disampaikan lewat original series ‘Lukas: The Journey of an Altar Boy’. “Di original series Vision+ ini banyak sekali pesan moral yang ingin disampaikan. Untuk menyebarkan sebuah pesan baik tersebut, dibutuhkan sebuah kegiatan yang baik pula. Untuk itu bersama MNC Peduli kami ingin membawa dan menyebarkan pesan baik tersebut melalui kegiatan Berbagi Keceriaan ini,” kata Clarissa, dikutip dari siaran pers. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo. “Kami tentunya sangat mendukung intensi baik yang diinisiasi oleh Vision+. semoga dengan apa yang Vision+ dan MNC Peduli lakukan dapat bermanfaat untuk para anak asuh di Panti Asuhan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.