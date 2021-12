JAKARTA- Sinetron Ikatan Cinta 19 Desember 2021 menampilkan Aldebaran (Arya Saloka) yang merasa cemas dan semakin penasaran dengan Rendy (Ikbal Fauzi). Dia curiga apakah asistennya itu benar-benar menyembunyikan sesuatu darinya yang berhubungan dengan Jessica (Larasati Nugroho).

Melihat suaminya yang linglung, Andin (Amanda Manopo) mencoba menenangkan Aldebaran dan bertanya apakah semua baik-baik saja.

"Are you okay (kamu baik-baik saja), mas?" Kata Andin dikutip dari akun Instagram @ikatancinta.mncp, Minggu (19/12/2021).





"Masih kepikiran Rendy saya," kata Aldebaran.

Mendengar hal tersebut, Andin kemudian meminta Aldebaran untuk menanyakan langsung kepada Rendy, agar kecurigaannya itu cepat mendapatkan jawabannya.

Sementara itu, Irvan (Oka Antara) terus memojokkan Katrin (Nadya Arina) agar bisa mengerti kondisi putrinya, Jessica. Anaknya itu melihat Rendy dan Katrin sedang berduaan. "Jessi ngeliat kamu sama Rendy lagi dansa," terang Irvan saat menelepon Katrin "Pak Irvan, saya," kata Katrin. "Saya paham. Enggak tahu lagi apa yang bisa menyembuhkan Jessi," kata Irvan. Apakah Aldebaran akan mencoba menanyakan langsung kecurigaannya itu kepada Rendy? Kemudian bagaimana dengan Katrin setelah ditelepon Irvan, akankah ia mengalah untuk Jessica? Saksikan tayangan Ikatan Cinta malam ini episode 551, Minggu (19/12/21) hanya di RCTI dan RCTI+.