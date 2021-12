SEOUL - Drama sejarah, The Red Sleeve berhasil mempertahankan rating dua digit pada penayangan Jumat (10/12/2021) malam. Mengutip data Nielsen Korea, drama MBC itu membukukan rating 10,9 persen.

Rating tersebut naik tipis dibandingkan pekan lalu yang hanya 10,5 persen. Dengan begitu, rating tersebut menjadi capaian tertinggi drama Lee Junho dan Lee Se Young tersebut sejak debut di MBC, pada 12 November silam.

Di lain pihak, drama SBS Now We Are Breaking Up tak mampu mengejar ketertinggalannya dari The Red Sleeve. Drama yang dibintangi Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong tersebut membukukan rating 6,9 persen, sama seperti pekan sebelumnya.

Sementara di platform TV kabel, drama tvN, Happiness memperlihatkan pertumbuhan rating pada 10 Desember 2021. Drama Park Hyung Shik dan Han Hyo Joo tersebut meraih rating 3,5 persen jelang episode terakhir.

Rating itu, menurut Soompi, cukup untuk mempertahankan posisi Happiness sebagai drama dengan rating tertinggi di platform TV kabel.*

