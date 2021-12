LOS ANGELES- Penyanyi Dua Lipa mengungkapkan dirinya batal tampil dalam acara akhir tahun, iHeartRadio Jingle Bell yang digelar pada 30 November hingga 19 Desemer 2020. Melalui Instagram, dia menyebutkan jika telah didiagnosis laringitis atau masalah peradangan di daerah pita suaranya.

Pelantun “New Rules” tersebut mengaku sangat kecewa karena kejadian ini lantaran sudah lama menyiapkan penampilannya. Namun, dia harus tetap mengikuti saran dokter untuk mengistirahatkan vokalnya.

“Seperti yang kalian ketahui, aku saat ini menderita laringitis, radang tenggorokan dan telah harus menjalani istirahat vokal atas perintah dokter saya. Aku sangat kecewa karena sangat menantikan untuk tampil pada musim liburan di Jingle Ball tahun ini,” tulis Dua Lipa, seperti dikutip Jumat (10/12/2021).

Acara tersebut akan berlangsung di New York City, dengan penampilkan sederet penyanyi ternama seperti BTS, Doja Cat, Ed Sheeran, Lil Nas X, The Kid LAROI, Saweetie, Kane Brown dan the Black Eyed Peas.

Selain itu, kekasih Anwar Hadid tersebut juga berharap agar dirinya dapat menjalani pemulihan lebih cepat dan bisa kembali bernyanyi di atas panggung. Sementara kabar tersebut keluar beberapa minggu setelah “Levitating” dinyatakan sebagai single No.1 Billboard 100 untuk sepanjang tahun 2021. "Aku tidak percaya hal itu akan terjadi. Lagu itu telah begitu lama ku tuliskan dan sekarang seluruh dunia memilikinya. Aku benar-benar berterima kasih untuk itu semua,” ujar Dua Lipa.