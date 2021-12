SEOUL - Kakao Entertainment memutuskan untuk membatalkan rencana produksi drama remake Bungee Jumping of Their Own. Hal itu diumumkan perusahaan tersebut lewat keterangan pers, pada 9 Desember 2021.

“Awalnya, tak ada masalah dengan produksi karena sudah mendapat izin dari Choice Cut sebagai pemegang hak cipta,” ujar rumah produksi itu seperti dikutip dari Soompi, Kamis (9/12/2021).

Namun setelah pembahasan lebih lanjut, Kakao Entertainment mengaku, ada keberatan dari penulis skenario original film tersebut. “Untuk menghormati keinginan penulis maka kami memutuskan untuk membatalkan produksi drama ini.”

Pada November 2021, Kakao Entertainment mengumumkan keterlibatan Jaehyun NCT untuk berperan sebagai Im Hyun Bin dalam drama tersebut. Sementara Lee Hyun Wook sudah mengonfirmasi keterlibatannya sebagai Seo In Woo.

Baca juga: Jaehyun NCT Dikonfirmasi Main Drama Adaptasi Film Bungee Jumping of Their Own

Drama ini merupakan proyek adaptasi dari film Korea, Bungee Jumping of Their Own yang dirilis pada 2001. Kisahnya tentang seorang guru SMA bernama Seo In Woo (Lee Byung Hun) yang tak bisa melupakan mendiang kekasihnya, In Tae Hee (Lee Eun Joo). Hingga akhirnya suatu hari, In Woo bertemu seorang murid laki-laki bernama Im Hyun Bin (Yeo Hyun Soo). Menariknya, siswa itu mengingatkan dirinya pada tingkah sang kekasih, Tae Hee.* Baca juga: Doddy Sudrajat Ganti Nama Gala Sky, Mertua Vanessa Angel Beri Reaksi Keras