JAKARTA- Selebgram Anya Geraldine sukses menyita perhatian publik usai berperan sebagai pelakor bernama Lidya dalam web series Layangan Putus. Tidak sedikit yang geram dengan karakter yang dimainkan oleh sang selebgram.

Bahkan tidak sedikit yang menjulukinya sebagai Da Kyung versi Indonesia. Karakter tersebut juga diketahui merupakan seorang pelakor dalam drama The World of the Married yang diperankan Han Soo Hee.

Meskipun demikian, Anya Geraldine juga mengaku ikut gemas dengan karakter yang dimainkannya. Dia membagikan salah satu adegan ketika Lidya tengah berjalan lurus. Dia kemudian berpapasan dengan sosok Aris (Reza Rahardian) dan mengucapkan kalimat sayang 'I Love You.'

Anya lantas mengungkapkan bahwa dirinya juga kesal dengan adegan tersebut. Dirinya dibuat tak habis pikir dengan karakter Lydia yang masih sempat-sempatnya mengucapkan kalimat penggoda tersebut saat berpapasan dengan suami Kinan (Putri Marino) yang berselingkuh.

"Hahaha jujur aku juga kesel pas part ini sih, lagi papasan bisa-bisanya ngomong Love You," kata Anya Geraldine, dikutip Rabu (8/12/2021). Pengakuan tersebut tentu terdengar unik, karena siapa sangka sang pemeran dari sosok yang banyak dibenci penonton web series tersebut juga ikut sebal terhadap karakternya sendiri dalam serial. Diketahui, web series Layangan Putus telah rilis sejak tanggal 26 November 2021 dan tayang di WeTV. Serial yang diadopsi dari kisah nyata tersebut menceritakan tentang konflik asmara sepasang suami-istri, di mana sang suami diketahui berselingkuh dengan 2 perempuan sekaligus. Pada serial besutan sutradara Benni Setiawan itu, Anya Geraldine memerankan sosok Lydia, psikolog anak cantik yang jatuh cinta kepada seorang pria beristri yakni Aris (Reza Rahadian) dan menjadi selingkuhannya. Anya dan Reza bahkan ditampilkan melakukan adegan ranjang di series ini!