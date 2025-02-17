Biodata Tora Widjaja, Pengusaha yang Diduga Pacar Baru Anya Geraldine

JAKARTA - Anya Geraldine ternyata tak lagi menjalin hubungan asmara dengan Reynold Purnomo. Kini, Anya diduga sudah punya gandengan baru seorang pengusaha bernama Tora Widjaja.

Dugaan ini mencuat lantaran Anya membagikan potret perayaan Valentine yang begitu romantis dimana dirinya mendapat sebuket besar bunga warna pink, surat cinta dari Tora serta menikmati makanan di restoran milik Tora.

Sosok Tora Widjaja sendiri diketahui bukan orang sembarangan. Menilik dari akun Linkedin miliknya, Tora Widjaja saat ini menjabat sebagai Direktur untuk Shabu Gen Indonesia dan Momozen yang dibuat sejak 2017, serta Torasho Ramen & Charcoal Bar sejak 2020.

Di bio Instagram @torawidjaja, Tora Widjaja menuliskan sederet akun yang diduga merupakan bisnis-bisnis yang digelutinya.

Bisnis-bisnis tersebut di antaranya Nikuzen Jakarta, Tipsy Collective Singapura, Firebird by Makitori Shinkobe (tutup sementara), WILD Group, Bad Decisions Imports, dan Bae's Cocktail Club Singapura.

Tora juga kerap membagikan potret-potret bersama sederet idol asal Korea Selatan seperti (G)I-dle, Stray Kids, hingga Lisa BLACKPINK.

Belum diketahui berapa usia Tora, yang jelas, Tora merayakan ulang tahunnya di tanggal 20 Agustus.