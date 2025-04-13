Anya Geraldine 'Mendadak Dangdut', Siap Jadi Biduan Ajak Bergoyang

JAKARTA - Masih ingat dengan gebrakan Titi Kamal yang 'Mendadak Dangdut' di 2006 bersama lagu Jablay yang fenomenal? Kini, giliran Anya Geraldine yang 'Mendadak Dangdut' dengan goyang pinggul andalannya.

Aksi Anya Geraldine sebagai biduan akan terjadi di layar bioskop pada 30 April 2025 lewat film Mendadak Dangdut. Meski punya persamaan dari judul dan kisah seorang perempuan yang mendadak jadi biduan, padahal tidak punya ketertarikan terhadap musik dangdut, film ini bukan menjadi remake dari Mendadak Dangdut versi Titi Kamal.

Sutradara Monty Tiwa menjanjikan bahwa Mendadak Dangdut kali ini akan menyuguhkan kisah yang segar dengan konflik yang lebih kompleks dari hubungan keluarga.

Dalam trailer yang dirilis, terlihat perubahan Anya Geraldine (Naya) yang semula tampil gothic sebagai primadona pop harus mendadak dangdut, menjadi seorang biduan karena situasi pelik yang belum dibocorkan. Cuplikan aksi Naya sebagai biduan dangdut juga bisa disaksikan lewat video klip Jablay, lagu yang sama dengan yang dibawakan Titi Kamal hingga meledak di pasaran.

Peran Naya ternyata untuk sulit untuk ditemukan sebelum akhirnya dipercayakan kepada Anya Geraldine. Sebelumnya, peran Wawan dan Lola (adik Naya) yang lebih dulu didapatkan untuk Keanu Angelo dan Nurra Datau.

Sampai pada akhirnya, Keanu mencetuskan ide agar Anya Geraldine yang menjadi Naya. Dengan preferensinya yang terbatas karena belum banyak mengenal aktor di Tanah Air, Keanu melihat Anya sosok yang cocok sebagai perempuan cantik yang 'mendadak dangdut'.

"Untuk memilih Naya kita lama sekali nggak dapat-dapat, bahkan hampir mau reading saat itu sampai Keanu ini sampai mendesak, ‘Ayo siapa nih yang jadi Naya’ Keanu kayak gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba suatu hari Keanu bilang, ‘Pak kalau Anya aja gimana’," ujar Monty Tiwa di kawasan Senayan, Kamis (9/4/2025).



Ternyata sudah sempat terlintas di benak Monty Tiwa nama Anya Geraldine. Tapi buru-buru dihapusnya lantaran mengira bahwa Anya tidak mungkin tertarik untuk terlibat dalam film yang mengharuskannya untuk menjadi seorang biduan.

"Saya langsung bilang udah ada kepikiran itu sih, tapi mana mau dia mau main film ada dangdutnya.

Waktu itu saya sendiri sudah kepikiran itu, tapi langsung saya kubur saat itu pikiran itu karena dalam pikiran saya seorang Anya mana mau lah," katanya.