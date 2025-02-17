Biodata dan Agama Anya Geraldine, yang Pamer Pacar Baru di Hari Valentine

JAKARTA - Anya Geraldine diduga go public dengan kekasih barunya. Bintang serial Layangan Putus itu ternyata tak lagi menjalin hubungan asmara dengan Reynold Purnomo. Kini, Anya diduga sudah punya gandengan baru seorang pengusaha bernama Tora Widjaja.

Dugaan ini mencuat lantaran Anya membagikan potret perayaan Valentine yang begitu romantis dimana dirinya mendapat sebuket besar bunga warna pink, surat cinta dari Tora serta menikmati makanan di restoran milik Tora.

Anya Geraldine lahir di Jakarta pada 15 Desember 1995. Anak sulung dari dua bersaudara ini diketahui lahir dengan nama asli Nur Amalia Hayati. Nama Nur Amalina Hayati sendiri diberikan oleh sang ibu yang ingin putrinya punya nama yang Islami dimana keluarga Anya Geraldine beragama Islam.

Sedangkan sang ayah ingin memberikan nama Anya Geraldine dan nama Anya pun melekat padanya sejak kecil.

Kakak kandung Rizky Wijaya ini mulai dikenal usai dirinya kerap mengunggah vlog perjalanan liburannya bersama sang mantan kekasih, Okky Raditya. Anya begitu dikenal lantaran hobi memamerkan kemesraannya di depan publik, serta mengunggah foto-foto seksi hingga menuai kontroversi.

Kini, Anya mulai dikenal sebagai seorang aktris. Pada 2018, Anya mendapatkan tawaran untuk bermain dalam film Tusuk Jelangkung di Lubang Buaya hingga berlanjut pada film dan series seperti Yowis Ben 2, Sabar Ini Ujian, Pretty Little Liars, Serigala Langit, hingga yang melambungkan namanya, Layangan Putus.

Anya juga sempat tampil sebagai model dalam video klip trilogi Garis Cinta milik Rizky Febian. Ia diketahui tampil dalam video klip lagu Cuek, Mantra Cinta, dan Makna Cinta.

Anya tercatat pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 4 dan Kalbis Institute fakultas Ilmu Komputer dan Ilmu Komunikasi. Dia juga sempat mengenyam pendidikan model di Kimmy Jayanti School dan berhasil memenangkan juara 1 dalam ajang Gading Model Search 2016.

Anya juga mulai melebarkan sayab di dunia bisnis seperti kosmetik, rokok elektrik, hingga peternakan lele dan bebek.

Kisah cinta Anya Geraldine selalu menuai sorotan karena sering gonta ganti pacar dalam waktu singkat, usai putus dari Okky Raditya, Anya diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan Bio One, Ovi Rangkuti hingga Nadif. Anya juga sempat diisukan berpacaran dengan Reynold Purnomo sebelum akhirnya diisukan go public dengan Tora Widjaja.