JAKARTA - Malam puncak Indonesian Music Awards 2021 segera dimulai, para musisi dan penyanyi terbaik akan bersaing untuk mendapatkan penghargaan bergengsi. Dalam Indonesian Music Awards 2021 akan ada 12 nominasi yang diperebutkan.

Nominasi tersebut adalah song of the year, collaboration of the year, new artist of the year, social media artist of the year, male singer of the year, female singer of the year, duo/group/band of the year, alternative song of the year, throwback hits of the year, songwriter/composer of the year, album of the year, dan top nada sambung pribadi.

Banyak bintang tamu yang akan mengisi acara di Indonesian Music Awards 2021 seperti Lyodra, Mahalini, Maia Estianty, Fiersa Besari, Ziva Magnolya, Prinsa Mandagie, Anneth Delliecia, Stevan Pasaribu, Budi Doremi, Rizky Febian, Lesti, Ungu, Rossa, Krisdayanti, Inul Daratista, Marion Jola, Cinta Laura Kiehl, Marshel Widianto, Aurelie Hermansyah, Ria Ricis, 3 Composers, Ariel NOAH, Judika, Erick Estrada, Celine Evangelista.

Dalam malam puncak Indonesian Music Awards 2021, ada salah satu bintang tamu yang menjadi perhatian yaitu grup band Ungu. Band yang sudah lama vakum karena vokalis mereka Pasha yang menjabat sebagai Kepala Daerah, dan kini Ungu kembali berkiprah karena Pasha sudah selesai masa baktinya sebagai Kepala Daerah. Ungu kembali menggebrak panggung musik nasional dengan lagu-lagu mereka yang menyentuh hati yang berjudul “mengharapkanmu” Ungu berharap lagu ini akan banyak didengar orang.

Selain itu juga, di malam puncak Indonesian Music Awards 2021 akan lebih meriah karena akan dipandu langsung oleh host yang sangat luar biasa mereka adalah Daniel Mananta dan Ayu Dewi. Saksikan semua kemeriahan malam puncak Indonesian Music Awards 2021 live dari Studio RCTI+ studio tercanggih se-Asia Senin, 6 Desember pukul 18.00 WIB.

