SEOUL - Yook Sungjae resmi menjadi aktor utama drama baru MBC, Golden Spoon. Soompi melaporkan, drama ini akan menjadi proyek akting layar kaca perdana Sungjae setelah menyelesaikan wajib militer.

Drama Golden Spoon diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa yang berkisah tentang seorang anak laki-laki dari keluarga miskin. Dia kemudian menggunakan sendok emas misterius untuk menukar takdirnya dengan sang teman yang berasal dari keluarga kaya.

Webtoon Golden Spoon dirilis di Naver pada Juni 2016 dan tamat pada 2018 dengan 106 chapter. Kisah webtoon ini mendapat banyak pujian karena menawarkan realita seputar apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi manusia: uang atau keluarga?

Dalam drama tersebut, Yook Sungjae akan berperan sebagai Lee Seung Chun, seorang siswa yang bermimpi mengubah hidupnya melalui sebuah sendok emas. Penonton menantikan akting member BTOB tersebut mengingat berbagai komunitas fans memilihnya untuk memerankan karakter tersebut.

Drama Golden Spoon akan diarahkan oleh Song Hyun Wook, sutradara di balik drama Another Oh Hae Young, Beauty Inside, dan The King's Affection. Sementara skenarionya ditulis oleh Kim Eun Hee dan Yoon Eun Kyung yang menggarap naskah drama Winter Sonata dan Sweet 18.

Baca juga: Selesai Wamil, Yook Sungjae Digaet Bintangi Drama Golden Spoon

Samhwa Networks yang juga menggarap The Fiery Priest dan Dr. Romantic 2 akan bertanggung jawab dalam memproduksi drama ini. Rumah produksi itu akan berkolaborasi dengan Studio N yang menggarap Strangers from Hell dan Yumi's Cells. MBC rencananya akan menayangkan Golden Spoon pada semester II-2022.* Baca juga: Nadzira Shafa Tulis Pesan Rindu untuk Ameer Zikra: Aku Berusaha Tegar untukmu