SEOUL - Aktor Squid Game, Lee Jung Jae dipastikan terbang kembali ke Amerika Serikat untuk menghadiri Gotham Awards 2021 di New York. Hal itu diumumkan agensi sang aktor, pada 24 November 2021.

“Lee Jung Jae akan berangkat ke Amerika Serikat pada 27 November 2021. Dia akan menghadiri Gotham Awards 2021 yang akan digelar pada 29 November mendatang,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Allkpop, Kamis (25/11/2021).

Sang aktor dinominasikan dalam kategori Outstanding Performance in a New Series berkat perannya sebagai Seung Gi Hun dalam serial Netflix, Squid Game. Dalam kategori itu, dia akan bersaing dengan Ethan Hawke dari serial The Good Lord Bird.

Selain nominasi tersebut, Squid Game juga masuk dalam nominasi Breakthrough Series: Long Format (over 40 minutes). Gotham Awards merupakan penghargaan prestisius untuk film independen dan televisi yang digelar di New York, sejak .

Squid Game 2 Hwang Dong Hyuk sempat mengatakan, dia tak terburu-buru untuk menggarap musik kedua Squid Game. Namun kepada Associated Press dia kemudian mengungkapkan, rencana untuk musim kedua serial populer Netflix itu tengah digodok. "Aku merasa, kalian membuat kami tak punya pilihan. Ada banyak tekanan, permintaan, dan cinta dari penonton untuk musim kedua," katanya. Namun begitu, sutradara Squid Game itu tak bisa memastikan kapan produksi akan dimulai. "Satu hal yang bisa kujanjikan pada kalian adalah Seung Gi Hun (Lee Jung Jae) akan kembali dan dia akan melakukan sesuatu untuk dunia," ujarnya.*