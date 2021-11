JAKARTA - Thalita Latief sekarang menyandang status janda. Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memutus pernikahannya dengan Dennis Rizky atau Dennis Lyla pada Kamis (29/7/2021) lalu.

Setelah resmi bercerai, Thalita mengaku sedang fokus mengobati luka di hati dan berusaha introspeksi diri, agar kesalahan-kesalahan yang dilaluinya tidak kembali terjadi di kehidupan barunya ini.

Baca Juga:

Dennis LYLA Tanggapi Isu Perselingkuhan Thalita Latief: Hati-hati Bernarasi

Gugat Cerai Suami, Irena Fabiola Akui Ada Orang Ketiga

Thalita Latief belum lama ini tampak membagikan momen saat dirinya sedang berada di Bali. Pada kesempatan tersebut, Thalita tampak bahagia kala menikmati dan mengabadikan momen tersebut.

Mengiringi unggahannya, Thalita menyebut mencintai diri sendiri itu perlu dilakukan. Thalita berharap agar ia bisa mencapai tujuannya.

“Love yourself. Still on progress but i do appreciate this journey, and i’m proud of it,” tulis wanita 32 tahun tersebut.

Tak ayal, unggahannya tersebut pun menuai tanggapan dari warganet. Melihat dari kolom komentar, tampak netizen memberikan dukungan pada Thalita.

“so happy to see you happy sis!” tulis akun @akucesa

“Amazing👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️,” komentar akun @alghifariandi7

Sementara itu, seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini Thalita tengah diterpa isu menjadi seorang perebut suami orang atau pelakor. Isu tersebut menyebar tak lama setelah Thalita resmi bercerai dengan Dennis Lyla. Menurutnya Thalita, ia tak akan lepas dari gosip miring karena hal itu adalah resikonya sebagai seorang publik figur. Terlebih lagi kini ia telah resmi menyandang status sebagai janda. Thalita juga ingin menjadi sosok yang tegar dan kuat. Sehingga ia bisa kembali bangkit ketika sedang jatuh dan terpuruk.