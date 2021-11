SEOUL - Drama terbaru tvN, Eve’s Scandal akhirnya merampungkan proses casting dan segera memulai syuting dalam waktu dekat. Seo Ye Ji dipastikan adu akting dengan Lee Sang Yeob, Park Byung Eun, dan Yoo Sun dalam drama ini.

Star Today melaporkan, Seo Ye Ji akan memulai syuting perdananya pada 24 November 2021. Drama Eve’s Scandal berkisah tentang perceraian dua chaebol senilai KRW2 triliun (Rp23,99 triliun) yang mengejutkan publik.

Aktris Its Okay to Not Be Okay itu akan berperan sebagai Lee Ra El, seorang perempuan yang terlahir dari keluarga kaya di mana ayahnya seorang jenius dan ibunya dikenal karena kecantikannya.

Namun, banyak hal kurang menyenangkan dalam keluarganya yang membuat Ra El tumbuh sebagai perempuan yang cantik namun berbahaya. Dia kemudian menggugat cerai sang suami (Park Byung Eun), seorang CEO di perusahaan keuangan nomor satu dunia.

Lee Sang Yeob akan berperan sebagai Seo Eun Pyung, pengacara bidang HAM yang melakukan apa saja untuk cintanya pada Lee Ra El. Sementara Yoo Sun akan menghidupkan peran Han So Ra, putri politisi berpengaruh bernama Han Pan Ro.

Pan Ro yang dikenal cantik dan percaya diri, menikah dengan anak keluarga kaya dari LJ Group. Namun sebenarnya, dia adalah seorang perempuan yang tidak stabil secara emosi karena terobsesi untuk tetap terlihat muda. Skenario Eve's Scandal ditulis oleh Yoon Young Mi, penulis di balik drama Birth of the Beauty, Bride of the Sun, dan The Good Witch. Drama ini, rencananya akan memulai debut pada semester II-2022.*