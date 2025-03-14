Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terseret Skandal Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji: Aku Muak dan Lelah

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |17:20 WIB
Terseret Skandal Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji: Aku Muak dan Lelah
Terseret Skandal Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji: Aku Muak dan Lelah. (Foto: Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Nama Seo Ye Ji terseret dalam skandal Kim Soo Hyun dan mantan agensinya, Gold Medalist. Hal itu bermula dari komentar seorang warganet dengan akun @KimSeol24356 di YouTube. 

Dalam komentarnya, warganet tersebut mengaku sebagai mantan pegawai Gold Medalist yang dipecat setelah membocorkan informasi penting tentang aktris Seo Ye Ji kepada reporter Dispatch dan OSN.

Seo Ye Ji (tvN)
Nama Seo Ye Ji terseret dalam skandal Kim Soo Hyun. (Foto: tvN)

“Ironisnya, kedua reporter itu tidak menggunakan informasi yang dibocorkannya karena Lee Sa Rang, co-founder Gold Medalist, melarang mereka. Dia mengklaim, informasi itu bisa menghancurkan perusahaannya,” ujar warganet tersebut.

Akun @KimSeol24356 mengatakan, Kim Soo Hyun dan sepupunya, Lee Sa Rang sengaja menjadikan Seo Ye Ji sebagai tumbal permasalahan mereka. Mereka bahkan menyuap orang untuk menyebarkan berita bohong tentang Seo Ye Ji.

Beberapa berita settingan yang diciptakan Gold Medalist tentang Seo Ye Ji adalah dirinya kasar terhadap staf dan skandal school bullying. Lee Sa Rang adalah orang yang menyuap reporter untuk mempublikasikan artikel tersebut. 

Pada 2021, Seo Ye Ji memperpanjang kontraknya dengan Gold Medalist karena percaya pada sosok Kim Soo Hyun. Namun agensi itu, lagi-lagi memperalat sang aktris dan menggunakannya untuk kepentingan mereka.

Seo Ye Ji
Nama Seo Ye Ji terseret dalam skandal Kim Soo Hyun. (Foto: YouTube/@KimSeol24356)

“Asal kalian tahu, aktor Kim Jung Hyun pernah bilang dia akan menuntut mantan agensinya karena menyebarkan berita hoax tentang Seo Ye Ji. Tapi hal ini tak pernah diungkap Gold Medalist ke publik,” ujar akun @KimSeol24356 tersebut.

Warganet itu menambahkan, Gold Medalist bahkan menolak untuk mempromosikan drama baru Seo Ye Ji kala itu. Pernyataan panjang warganet itu membuat penggemar Seo Ye Ji ramai memberi dukungan padanya.

 

