SEOUL- Aktris Seo Ye Ji dikabarkan tengah terseret kasus hukum, karena tengah dituntut oleh perusahaan iklan.

Tuntutan yang dialamatkan pada Seo Ye Ji, disebut karena kontroversi manipulasi yang membelit aktris tersebut telah menimbulkan kerusakan. Pada 27 Mei lalu, media Busan Ilbo melaporkan bahwa Seo Ye Ji tengah menghadapi kasus hukum versus dengan sebuah perusahaan yang mendapuk sang aktris menjadi model iklan pada tahun 2021, dikutip Allkpop, Sabtu (28/5/2022).

Agensi Seo Ye Ji, Gold Medalist, disebut belum mencapai kesepakatan tentang ganti rugi sejak tahun lalu dan akhirnya memutuskan untuk mencari keputusan dari pengadilan.

Kuasa hukum bintang It’s Okay to Be Not Okay itu bersikukuh rumor yang dituduhkan pada Seo Ye Ji tidak benar, tidak ada alasan untuk membatalkan kontrak, dan menilai Seo Ye Ji tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Pihak perusahaan iklan menyebutkan, imej brand produk mereka ikut terdampak karena sikap Seo Ye Ji yang dinilai ambigu.

"Jika rumor itu tidak benar maka aktris tersebut seharusnya dengan jelas membantah rumor itu. Tapi pada akhirnya, yang bersangkutan tidak memberikan pernyataan yang jelas untuk menyangkal klaim tersebut, oleh karena itu, brand image juga menurun," bunyi pernyataan perusahaan iklan. Meresepon kabar ini, kepada Business Star Today, Gold Medalist menyebut ada perbedaan pendapat antara klien sebagai pengiklan terkait alasan pemutusan kontrak dan besaran ganti rugi. Agensi menyebut, pihaknya sudah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan damai. "Kami mencoba menyelesaikan masalah ini secara damai dengan pihak pengiklan, tetapi proses pengadilan yang sedang berlangsung karena ada perbedaan pendapat yang sangat besar," ungkap agensi. "Dengan enam pengiklan lain, kami mengakhiri kontrak secara damai setelah melakukan diskusi," lanjut Gold Medalist. Sebagai informasi, pada April 2021 sederet kontroversi membelit sosok Seo Ye Ji. Ia dituding melakukan manipulasi terhadap kekasihnya kala itu, aktor Kim Jung Hyun, isu tindak perundungan di sekolah, penyalahgunaan kekuasaan kepada staf, hingga isu soal pemalsuan dokumen akademik. Seo Ye Ji sendiri mengakui bahwa ia pernah berpacaran dengan Kim Jung Hyun, tetapi membantah soal isu tindak manipulasi, kekerasan di sekolah, dan pemalsuan catatan akademik. Kini, setelah satu tahun vakum dari semua aktivitas di dunia hiburan, Seo Ye Ji tengah bersiap kembali ke layar kaca lewat drama terbarunya, Eve yang akan tayang perdana pada 1 Juni mendatang.