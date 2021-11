JAKARTA - Jakarta Film Week (JFW) 2021 yang dibuka sejak 18 November lalu akan berakhir hari ini, Minggu (21/11/2021). Closing ceremony festival film berskala internasional ini digelar di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, mulai pukul 18.00 WIB.

Dalam penutupan ini, akan disajikan film hasil kolaborasi sineas Indonesia dengan Filipina, Prancis, Jerman, Singapura, dan Qatar. Film itu bertajuk Whether The Weather is Fine yang disutradarai oleh Carlo Francisco Manatad.

Whether the Weather is Fine mengisahkan tentang bencana yang memadukan unsur satir dan surealis. Dibintangi Daniel Padilla, Rans Rifol, dan Charo Santos-Concio, menghadirkan latar belakang kehancuran akibat topan Haiyan pada 2013 di Filipina.

Selain pemutaran film, hari terakhir gelaran JFW ini juga akan menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kadis Disparekraf, Andhika Permata, dan Rina Damayanti selaku Direktur Festival.

JFW merupakan festival film berskala Internasional yang diprakarsai Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta. Program ini diharapkan mampu membangkitkan industri film di tengah pandemi.

Dalam pembukaan JFW sebelumnya, Film Ranah 3 Warna ditayangkan untuk pertama kalinya. Para pemeran dan tim produksi MNC Pictures juga turut hadir memeriahkan acara.

