SEOUL - Seo In Guk dan Oh Yeon Seo akan beradu akting dalam drama adaptasi web novel, Minamdang: Case Note. Mengawinkan genre misteri dan komedi, drama ini berkisah tentang seorang profiler bernama Nam Han Joon (Seo In Guk).

Terlahir dengan keberuntungan, wajah tampan, dan keterampilan berbicara, dia meninggalkan dunia profiling dan beralih profesi menjadi baksumudang (dukun). Dia menggunakan keahliannya dalam profiling untuk memecahkan masalah kliennya dengan sempurna.

Sementara Oh Yeon Seo berperan sebagai Han Jae Hee, team leader divisi kejahatan dan kekerasan di kepolisian. Dia digambarkan sebagai sosok yang apa adanya, periang, unik, tulus, dan tidak mudah mendendam.

Namun begitu, dia kerap melontarkan hinaan tanpa memandang status seseorang, bahkan tak sungkan melayangkan pukulan jika dirasa perlu. Sebagai detektif, Han Jae Hee akan mempertahankan apa yang dirasanya benar.

Mengutip Soompi, Rabu (17/11/2021), Minamdang: Case Note akan disutradarai oleh Go Jae Hyun yang pernah menggarap serial Player dan Dinner Mate. Sementara skenarionya digarap oleg Park Hye Jin, penulis naskah film The Yellow Sea dan Kundo: Age of the Rampant. Rencananya, drama ini akan segera memulai syuting dan dijadwalkan tayang pada semester I-2022.*