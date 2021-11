SEOUL - Aktris Mr. Queen Shin Hye Sun mengonfirmasi proyek layar lebar terbarunya. Dia dipastikan beradu akting dengan Lee Jun Young dalam film adaptasi webtoon, Brave Citizen.

Mengutip Soompi, Jumat (12/11/2021), film itu bercerita tentang So Si Min yang menjadi pujaan masyarakat saat menjadi petinju saat masih SMA. Namun sebuah realita pahit, membawanya ke titik terendah dalam hidup.

Setelah dewasa, So Si Min menjadi seorang guru lepas yang tujuan utamanya menjadi guru tetap di sebuah sekolah. Untuk mencapai tujuannya itu, dia memilih menutup mata dari semua ketidakadilan di sekolah tempatnya mengajar.

Karaktee So Si Min ini akan dibintangi oleh Shin Hye Sun. Sementara Lee Jun Young berperan sebagai Han Soo Kanh, seorang murid yang menjadi musuh bebuyutannya di sekolah.

Film Brave Citizen akan disutradarai oleh Park Jin Pyo, sosok di balik film Closer to Heaven dan You Are My Sunshine. Dia akan berkolaborasi dengan Yeo Jin Ah, penulis skenario drama populer, The Uncanny Counter.

Rencananya, film Brave Citizen mulai menjalani syuting pada Desember 2021.*

