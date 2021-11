JAKARTA- Berangkat dari Sinetron Ikatan Cinta yang sedang menjadi drama TV terfavorit, KLAKLIK, sebuah aplikasi mobile all in one berisi koleksi cerita-cerita atraktif dalam berbagai format, akan meluncurkan Buku Novel ‘Ikatan Cinta’ dalam waktu dekat.

Untuk kebutuhan Buku Novel Ikatan Cinta tersebut, telah dilakukan proses pencarian penulisnya melalui program ‘KLAKLIK-Writers Hunt Novel Ikatan Cinta di aplikasi KLAKLIK, September 2021 lalu.

Setelah melalui proses kurasi dan penjurian yang ketat dari ratusan peserta yang masuk di aplikasi KLAKLIK tersaringlah 10 finalis, hingga kemudian pada tanggal 1 November 2021, melalui social media official KLAKLIK diumumkan satu pemenang penulis terbaik atas nama Veronica Gabriella dengan cerpen karya nominasinya yang berjudul ‘Bisik Mendung’.

Veronica akan mendapatkan kontrak eksklusif untuk penulisan Novel Ikatan Cinta dari MNC Pictures, dan juga mendapatkan hadiah sebesar Rp 10 juta. Penulis terbaik versi ‘KLAKLIK Writers Hunt Novel Ikatan Cinta ini terpilih karena struktur cerita yang jelas, karakter dan juga penokohan yang pas dengan keseluruhan ide cerita yang sangat menarik.

Novel Ikatan Cinta akan bercerita tentang bagaimana kekuatan hubungan cinta Al & Andin yang sudah sangat kuat, dan mampu menerjang semua rintangan di kehidupan rumah tangganya. Cerita dalam novel akan dipaparkan dengan drama yang lebih mendalam dari sinetron yang ada di TV. Ikatan Cinta adalah sinetron favorit pemirsa yang akan terus kita kembangkan produknya ke dalam format lain di luar sinetron. Dengan itu penggemar akan lebih mempunyai ikatan emosional yang makin kuat dengan sinetronnya sendiri”, demikian ungkap Filriady Kusmara, Direktur MNC Pictures. Saat ini Novel Ikatan Cinta sudah masuk dalam tahap penulisan, dan dijadwalkan akan diluncurkan pada awal tahun 2022. Jadi tunggu kehadiran Novel Ikatan Cinta yang dihadirkan KLAKLIK, khusus untuk penggemar setia Ikatan Cinta! Download aplikasi Klaklik di Appstore dan Googleplay Store, untuk mendapatkan informasi menarik selanjutnya mengenai Novel ‘Ikatan Cinta’. Karena hanya Klaklik yang bisa bikin ‘Jadi Lebih ‘Exist’’ seperti halnya Veronica Gabriella, pemenang ‘KLAKLIK Writers Hunt Novel Ikatan Cinta’, Congratulation Veronica!