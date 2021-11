SEOUL- Aktor Woo Do Hwan akan kembali menyapa penggemar usai selesai wajib militer (wamil). Dia dikabarkan akan membintangi serial terbaru Hunting Dogs.

Tidak sendiri, Woo Do Hwan akan beradu akting denga aktor senior, Park Sung Woong. Kabar masuknya sang aktor senior terlah dikonfirmasi oleh agensinya, C-JeS Entertainment.

BACA JUGA:

- Robert Downey Jr dan Matt Damon Adu Akting di Film Baru Christopher Nolan

- Biodata dan Agama Safa Marwah, Selebgram Seksi Sahabat Dinar Candy

“Park Sung Woong akan bergabung dalam Hunting Dogs,” kata C-JeS Entertainment, seperti dikutip dari Naver, Rabu (3/11).

Hunting Dogs merupakan drama terbaru Netflix yang bergenre laga noir. Kisahnya tentang tiga pria yang terjerat utang. Mereka melakukan berbagai cara untuk terlepas dari utang itu.

Drama ini diadaptasi dari Webtoon populer berjudul sama karya Jung Chan. Kim Joo Hwan, yang pernah menggarap film Youth Police dan Lion, akan menyutradarai dan menulis skenario produksi drama ini.

Sebelumnya, Woo Do Hwan, yang membintangi drama The King: Eternal Monarch dijadwalkan resmi menyelesaikan wajib militernya pada Januari mendatang. Sementara itu, Park Sung Woo terkenal dengan karakter gangster dalam film New World (2013) dan pembunuh berantai dalam The Deal (2015).

Selama kariernya, ia telah banyak membintangi film dan drama laga. Ia terakhir muncul dalam drama laga berjudul Rugal pada tahun 2020.