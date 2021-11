LOS ANGELES- Aktor Robert Downey Jr dan Matt Damon akan bergabung dalam film terbaru sutradar Christoper Nolan,Oppenheimer. Film tersebut berlatar belakang tentang pembuatan bom atom dalam perang dunia kedua.

Meskipun belum jelas peran apa yang akan dilakoni kedua aktor tersebut. Namun menurut IMDb, Downey Jr dikabarkan akan mengambil karakter Lewis Strauss, ketua Komisi Energi Atom AS yang telah menjabat selama dua periode dan merupakan tokoh utama dalam pengembangan senjata serta tenaga nuklir di AS.

Sementara Damon akan berperan sebagai Letnan Jenderal Leslie Groves, yang mengawasi pembangunan Pentagon sekaligus yang mengarahkan pengembangan proyek Manhattan.

Sebelumnya aktor Cillian Murphy sudah dipastikan akan bergabung dalam film ini dengan mengambil peran sebagai J. Robert Oppenheimer sedangkan Emily Blunt akan berperan sebagai istri J. Robert, Katherine.

Film menceritakan tentang seorang fisikawan, J. Robert Oppenheimer yang terlibat oleh proyek di Manhattan untuk mengembangkan bom atom. Meskipun detail plot masih dirahasiakan, cerita ini diharapkan dapat mendramatisir pembuatan senjata nuklir peperangan.

Variety melaporkan film ini telah menghabiskan anggaran hingga USD 100 juta (Rp1,4 triliun). Film ini akan mengusung genre thriller yang membangun cerita tentang pria misterius yang harus mengambil resiko untuk menghancurkan dunia demi menyelamatkan hidupnya.

Christopher Nolan akan mengarahkan sekaligus menulis skenario ini bersama Kai Bird dan Martin J. Sherwin, penulis buku American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, yang menjadi dasar film tersebut.

Oppenheimer akan menjadi film terbaru Nolan sejak merilis Tenet pada tahun lalu. Sementara film ini diperkirakan akan debut di bioskop pada Juli 2023 mendatang.