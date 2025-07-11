Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Park Seo Joon Reuni dengan Woo Do Hwan dalam Series Bloodhounds 2

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |05:25 WIB
Park Seo Joon Reuni dengan Woo Do Hwan dalam Series <i>Bloodhounds 2</i>
Park Seo Joon Reuni dengan Woo Do Hwan dalam Series Bloodhounds 2. (Foto: Instagram/@bn_sj2013)
A
A
A

SEOUL - Park Seo Joon akan reuni dengan Woo Do Hwan dalam drama Bloodhounds 2. Hal itu dikonfirmasi Netflix dalam pernyataan resminya yang dirilis pada 10 Juli 2025.

"Yang bisa kami sampaikan saat ini, Park Seo Joon akan menjadi cameo dalam series Bloodhounds 2.," kata Netflix Korea seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (11/7/2025). 

Dengan begitu, series Bloodhounds 2 menjadi proyek reuni Park Seo Joon bersama Woo Do Hwan dan sutradara Kim Joo Hwan yang pernah berkolaborasi dalam film The Divine Fury, pada 2019.

The Divine Fury
Setelah beradu akting dalam The Divine Fury, Park Seo Joon dan Woo Do Hwan akan reuni dalam series Bloodhounds 2.

Pada 20 Juni silam, Netflix juga mengonfirmasi keterlibatan Dex sebagai cameo dalam series tersebut. Namun platform tersebut, enggan membeberkan detail karakter yang akan diperankan kedua aktor itu.

Series Bloodhounds diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa yang bercerita tentang dua anak muda yang terjun dalam dunia rentenir demi mendapatkan banyak uang. 

Pada musim kedua ini, Gun Woo (Woo Do Hwan) dan Woo Jin (Lee Sang Yi) akan menghadapi liga tinju bawah tanah global yang dipimpin oleh Baek Jeong (Rain).

Rencananya, Bloodhounds 2 akan mulai tayang di Netflix pada tahun depan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/206/3101845/park_seo_joon-osC4_large.jpg
Park Seo Joon Kembali Main Romcom Lewat Drama Waiting for Gyeongdo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/33/3012601/park-seo-joon-diisukan-pacari-aktris-marvel-lauren-tsai-LgIRB3rxxx.jpg
Park Seo Joon Diisukan Pacari Aktris Marvel Lauren Tsai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/206/2902061/penampakan-park-seo-joon-sebagai-pangeran-yan-dalam-the-marvels-dyzJsmR8zd.jpg
Penampakan Park Seo Joon sebagai Pangeran Yan dalam The Marvels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2861205/menolak-lakukan-finger-pose-di-event-chanel-park-seo-joon-kembali-dikritik-q1ezEoIuNt.jpg
Menolak Lakukan Finger Pose di Event Chanel, Park Seo Joon Kembali Dikritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/33/2859956/park-seo-joon-klarifikasi-dianggap-tak-sopan-ke-park-bo-young-malah-makin-dihujat-jNXqBGBX6t.jpg
Park Seo Joon Klarifikasi Dianggap Tak Sopan ke Park Bo Young, Malah Makin Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859577/park-seo-joon-tuai-kontroversi-ogah-lakukan-fans-servie-saat-prmosi-concret-utopia-mPuXGXAGWx.jpg
Park Seo Joon Tuai Kontroversi, Ogah Lakukan Fans Service saat Promosi Film Concrete Utopia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement