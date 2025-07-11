Park Seo Joon Reuni dengan Woo Do Hwan dalam Series Bloodhounds 2

SEOUL - Park Seo Joon akan reuni dengan Woo Do Hwan dalam drama Bloodhounds 2. Hal itu dikonfirmasi Netflix dalam pernyataan resminya yang dirilis pada 10 Juli 2025.

"Yang bisa kami sampaikan saat ini, Park Seo Joon akan menjadi cameo dalam series Bloodhounds 2.," kata Netflix Korea seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (11/7/2025).

Dengan begitu, series Bloodhounds 2 menjadi proyek reuni Park Seo Joon bersama Woo Do Hwan dan sutradara Kim Joo Hwan yang pernah berkolaborasi dalam film The Divine Fury, pada 2019.

Setelah beradu akting dalam The Divine Fury, Park Seo Joon dan Woo Do Hwan akan reuni dalam series Bloodhounds 2.

Pada 20 Juni silam, Netflix juga mengonfirmasi keterlibatan Dex sebagai cameo dalam series tersebut. Namun platform tersebut, enggan membeberkan detail karakter yang akan diperankan kedua aktor itu.

Series Bloodhounds diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa yang bercerita tentang dua anak muda yang terjun dalam dunia rentenir demi mendapatkan banyak uang.

Pada musim kedua ini, Gun Woo (Woo Do Hwan) dan Woo Jin (Lee Sang Yi) akan menghadapi liga tinju bawah tanah global yang dipimpin oleh Baek Jeong (Rain).

Rencananya, Bloodhounds 2 akan mulai tayang di Netflix pada tahun depan.*

(SIS)