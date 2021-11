JAKARTA – Meski dikenal sebagai perusahaan film yang penuh rahasia, Marvel Studios tak jarang mengalami kebocoran lewat gambar-gambar merchandise yang dirilis lebih awal oleh situs-situs pihak ke-tiga. Baru-baru ini, hal yang sama terjadi pada film Doctor Strange 2; antagonis utamanya bocor lewat sebuah mainan puzzle.

Dilansir dari CBR, Selasa (2/11/2021), baru-baru ini sebuah situs mainan yang tak disebutkan namanya merilis beberapa gambar terbaru dari berbagai merchandise Marvel Cinematic Universe yang akan datang dalam waktu setahun ke depan. Salah satu gambar yang mereka unggah adalah ilustrasi puzzle dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Tak hanya menampilkan sang tokoh utama, mainan ini juga menampilkan beberapa tokoh seperti Wong, Scarlet Witch, America Chavez, dan juga sang antagonis Shuma-Gorath yang hingga kini sejatinya masih dirahasiakan oleh Marvel. Belum diketahui siapa pembuat ilustrasi mainan puzzle ini, namun bisa dipastikan bahwa puzzle ini merupakan merchandise resmi film Doctor Strange 2.

Shuma-Gorath sendiri adalah sesosok iblis antar-dimensi yang pertama kali debut pada tahun 1973 lewat komik Marvel Premiere #10. Diciptakan oleh tim Steve Englehart, Frank Brunner, Crusty Bunkers, Ernie Chan, dan Cory Adams, Shuma-Gorath adalah iblis berbentuk mirip gurita dengan tentakel berjumlah banyak dan satu mata raksasa yang mengerikan.

Di komiknya, Shuma-Gorath dikisahkan telah hidup di bumi sejak lama sekali; bahkan jauh sebelum zaman prasejarah. Sebagai iblis antar-dimensi, Shuma-Gorath punya kemampuan untuk mengubah jarak, waktu, bahkan realita dan nyaris tak bisa dikalahkan oleh manusia fana.

Belum diketahui apakah Shuma-Gorath benar-benar akan menjadi antagonis utama film secara resmi atau hanya menjadi tokoh dalam merchandise saja. Namun, melihat bocoran-bocoran mainan film MCU sebelumnya yang cukup akurat, tak salah jika para fans berharap bisa melihat sosok makhluk astral ini di layar lebar. Dibintangi Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, dan Xochitl Gomez, Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan tayang di bioskop sekitar tanggal 6 Mei 2022.