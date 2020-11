LONDON - Produksi film Doctor Strange 2 diketahui sudah mulai ada titik cerah, sehubungan dengan tibanya kru film di London, Inggris.

Salah satu pemeran pengganti, C.C. Ice yang bertindak sebagai stuntwoman untuk aktris Elizabeth Olsen melalui akun Instagram pribadinya menunjukkan dirinya sudah tiba dan sekarang tengah karantina mandiri di London, sebagai persiapan untuk proses syuting Doctor Strange 2 Multiverse of Madness.

Unggahan foto C.C. Ice tersebut makin mendukung pernyataan soal timeframe proses syuting sekuel film Doctor Strange, yang kala itu disebutkan oleh sang aktor utama, Benedict Cumberbatch ke media pada awal Oktober lalu.

Baca Juga: Doctor Strange Akan Hadir di Film Spider-Man 3

Mengutip Cbr, Selasa (3/11/2020) Benedict menyebutkan, film ini digarap secara pra-produksi yang tujuannya adalah agar proses syuting sudah bisa dimulai akhir Oktober atau awal November 2020.

Semula, Sam Raimi selaku sutradara malah berencana untuk memulai syuting pada Juni lalu. Tapi tentunya, syuting tertunda karena pandemi Covid-19 yang menghantam dunia global.

Digawangi oleh sutradara Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness menghadirkan Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen dan Xochitl Gomez.

Jika tak ada aral melintang, Doctor Strange 2 dijadwalkan akan tayang di bioskop-bioskop pada 25 Maret 2022.

(edh)