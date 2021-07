JAKARTA – Film kedua Doctor Strange akan disutradarai oleh Sam Raimi. Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini dikabarkan akan menjadi film superhero yang kental dengan nuansa horor, membuat Sam yang pernah menggarap dua genre itu dirasa cocok menggabungkan keduanya.

Sam Raimi pertama kali menaikkan namanya di dunia perfilman pada awal tahun 80-an dengan franchise Evil Dead yang mengisahkan Ash, diperankan Bruce Campbell, yang berpetualang membunuh para mayat hidup dan setan alias deadites. Sam sendiri menggarap tiga film Evil Dead pertama dan juga serial Ash vs Evil Dead, menjadikannya sosok bapak bagi franchise ini.

Selain horor, Sam juga pernah menggarap trilogi Spider-Man yang dibintangi Tobey Maguire di tahun 2000-an, dimana dunia pertama kali diperkenalkan dengan tokoh Peter Parker di layar lebar. Meski tak berperan besar dalam trilogi Spider-Man ini, Bruce rupanya pernah tampil sebagai cameo dalam ketiga film ini.

Dan, kini, banyak penggemar yang berharap Sam bisa bawa tradisi cameo Bruce ke dunia MCU lewat Multiverse of Madness.

Kepada Comicbook.com di acara pemutaran film Evil Dead II baru-baru ini, Bruce enggan menjawab secara langsung ketika ditanya soal cameo di sekuel Doctor Strange, “aku hanya bisa memberi jawaban yang tak masuk akal. ‘Apa aku ada di Doctor Strange 2?’, jawabannya ‘linoleum’,” ujarnya dilansir dari ScreenRant, Selasa (13/7/2021).

Spekulasi ini, selain muncul karena kedekatan Sam dengan Bruce, juga berasal dari sebuah kicauan Bruce di Twitter, “melelahkan sekali, bekerja di sebuah kota dengan seorang sutradara dalam sebuah film bersama seorang aktor!” yang Ia tulis ketika Doctor Strange 2 sedang syuting. Selain itu, pada April Mop kemarin, Bruce juga mengunggah sebuah naskah palsu yang mempertemukan Doctor Strange dengan Ash.

Hingga kini masih belum diketahui apakah Bruce benar-benar akan muncul di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, meski kemungkinannya besar. Kebenaran tentang campur tangan Bruce akan terungkap di tanggal 25 Maret 2022, dalam film yang dibintangi Benedict Cumberbatch dan Elizabeth Olsen itu.

