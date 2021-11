SEOUL - Go Joon mengonfirmasi proyek layar kaca terbarunya, setelah bermain dalam drama Cheat On Me If You Can pada awal 2021. Story J Company mengungkapkan bahwa artisnya itu akan membintangi drama Snow White Must Die.

Drama itu, menurut agensi tersebut diadaptasi dari novel misteri terlaris di Jerman dengan judul serupa. Kisahnya bertutur tentang serangkaian peristiwa yang terjadi di sebuah desa dan rahasia di balik sisi buruk seorang manusia.

Mengutip Soompi, Senin (1/11/2021), Go Joon akan berperan sebagai seorang polisi bernama Sang Chul dalam drama tersebut. Aktor 42 tahun tersebut juga akan beradu akting dengan aktor Byun Yo Han, Kim Bo Ra, dan Go Bo Gyeol.

Go Joon memulai debut aktingnya pada 2001 lewat film Wanee & Junah. Dia kemudian terlibat dalam sederet drama populer, seperti Big Thing, Good Wife, Save Me, Misty, The Fiery Priest, Oh My Baby, dan Cheat On me If You Can.*

