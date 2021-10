JAKARTA - Konten kreator Gritte Agatha kembali menghadirkan tayangan podcast seru dan menghibur di YouTube channel miliknya. Gritte yang sering mengundang bintang tamu keren untuk ngobrol bareng, kali ini mengajak Maria Simorangkir untuk seru-seruan.

Maria Simorangkir merupakan kontestan termuda sekaligus pemenang ajang pencarian bakat Indonesian Idol Season 9 yang tayang pada tahun 2018 di RCTI. Penyanyi kelahiran 2001 ini telah merilis single terbarunya yang berjudul “My All For You” yang menceritakan tentang kegelisahan seseorang yang susah move on dari mantan kekasih.

Baca Juga:

Juara Indonesian Idol 9 Maria Simorangkir Belajar Cintai Diri Sendiri Karena Haters

My All For You, Keikhlasan Maria Simorangkir di Single Baru





Sambil mempersiapkan karya terbarunya, saat ini Maria menjalani kesibukan sebagai seorang mahasiswi di perguruan tinggi. Ia mengambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas Kristen Indonesia.

Ketika ngobrol bareng Maria, Gritte membahas isu yang beredar yaitu Maria mendaftarkan diri untuk berkompetisi di ajang pencarian bakat yaitu American Idol. Maria mengaku mencoba peruntungannya kembali dalam sebuah kompetisi. Namun sampai saat ini Maria mengaku belum ada kabar dari pihak American Idol.

“Ada artikel judulnya ‘Tidak Tenar di Indonesia Maria Simorangkir Daftarkan Diri di American Idol’, betul itu?” tanya Gritte.

“Betul, kemarin daftar” ujar Maria.

“Kamu daftar beneran?” tanya Gritte.

“Kemarin daftar beneran 2021 ini. Alasannya gak logis sih sebenarnya iseng-iseng doang. Jadi ada salah satu netizen ngeshare ke aku lewat DM ada American Idol nih audisi. Coba aja daftar, masuk gak masuk ya udah syukurin gitu” ujar Maria.

Bagi yang sudah penasaran dengan cerita-cerita seru keduanya, yuk saksikan selengkapnya hanya di YouTube channel Gritte Agatha!

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk. Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll. PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu. StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten. Temukan kami di: Website: https://www.starhits.id/ Facebook: https://www.facebook.com/starhitsidn Twitter: https://twitter.com/Starhitsid Instagram: https://www.instagram.com/starhitsid/