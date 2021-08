PENYANYI jebolan Indonesian Idol Season 9 Ghea Indrawari kembali menghadirkan konten seru dan menghibur di YouTube channel miliknya. Ghea yang sering mengundang bintang tamu keren untuk ngobrol bareng, kali ini mengajak Maria Simorangkir untuk seru-seruan.

Maria Simorangkir merupakan pemenang ajang pencarian bakat Indonesian Idol 9 yang tayang pada tahun 2018 di RCTI. Penyanyi kelahiran 2001 ini telah merilis single terbarunya yang berjudul “My All For You” yang menceritakan tentang kegelisahan seseorang yang susah move on dari mantan kekasih.

Maria pun mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ia akan mulai menjalani pendidikan perguruan tinggi. Ia pun mengaku mengambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas Kristen Indonesia.

Kemudian Maria dan Ghea membahas mengenai diet, tak disangka rupanya Maria beberapa kali menjadi korban body shaming di media sosial.

“Di dalam hati kamu kesal gak sih Mar dibilang kayak gitu?” tanya Ghea.

“Pasti kesal, tapi yang aku pikirin kalau gak ada mereka gue juga gak akan terkenal. Kita juga jadi belajar untuk belajar mencintai diri sendiri” tutur Maria.

Yuk simak cerita-cerita Ghea dan Maria hanya di YouTube channel Ghea Indrawari!

https://www.youtube.com/watch?v=QCzYEx-HTAU

(dwk)