JAKARTA - Juara Indonesian Idol 2018, Maria Simorangkir, kembali mewarnai skena musik Indonesia dengan karya terbaru yang berjudul Is This Love. Ia sempat rehat sejenak dari industri rekaman untuk memenuhi tanggung jawab sebagai seorang pelajar.

Dalam lagu bernuansa Pop/R&B ini, Maria Simorangkir berkolaborasi dengan Rapper kenamaan Indonesia, Willy Winarko. Is This Love sendiri merupakan karya ciptaan Nutyas Surya Gumilang (NSG) dan penyanyi/penulis lagu asal Zimbabwe, Jonah Sithole (Bloodlyne).

Proses Mixing lagu ini dilakukan oleh Produser/Audio Engineer asal Amerika Serikat, Daniel Holsinger, yang telah berpengalaman menggarap produksi rekaman penyanyi kelas dunia seperti John Legend dan New Kids on the Block (NKOTB). Lagu ini dapat dinikmati di aplikasi penyedia musik digital terkemuka mulai 9 April 2021.

Lebih dari satu tahun berlalu sejak Maria Simorangkir merilis lagu terakhirnya, I Don’t Want To. Selama itu, Maria Simorangkir fokus mengasah kemampuan vokalnya dan menyelesaikan pendidikannya di kota Medan. Pada awal 2021, Maria Simorangkir mantap untuk kembali ke industri rekaman dengan bantuan dari manajemen Star Media Nusantara dan perusahaan rekaman NSG Music Recordings.

Dalam waktu yang singkat akhirnya tercetus karya yang berjudul Is This Love. Musiknya digarap oleh Nutyas Surya Gumilang (NSG) dan liriknya ditulis oleh penyanyi/pencipta lagu asal Zimbabwe, Jonah Sithole (Bloodlyne).

Lagu bernuansa Pop/R&B ini menghadirkan penampilan Rap dari Willy Winarko dan proses Mixing-nya dikerjakan oleh Audio Engineer dari Amerika Serikat, Daniel Holsinger. Is This Love sendiri menceritakan tentang gelora asmara antara dua insan manusia yang dibalut dengan sentuhan musik Disco/Funk yang dinamis.

“Lagu ini sungguh bisa menampilkan karakter vokal Maria Simorangkir yang kuat namun tetap berada di jalur musik yang Trendy.”, papar Jonah Sithole.

Lagu Is This Love menandai kembalinya Maria Simorangkir, sang vokalis handal yang memiliki karakter suara yang kuat. Sebagai penyanyi yang kerap menyanyikan lagu-lagu bertempo pelan dan sedang, Is This Love juga menunjukan Bahwa Maria Simorangkir memiliki kemampuan untuk menaklukan lagu yang bertempo cepat dengan nuansa musik masa kini.

Warna baru yang ditawarkan oleh Maria Simorangkir lewat lagu ini semoga dapat diterima dan dinikmati oleh pencinta musik dan mengingatkan kembali bahwa Indonesia memiliki sosok idola yang memiliki vokal yang luar biasa seperti Maria Simorangkir.

