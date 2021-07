JAKARTA - Penyanyi bersuara emas, Maria Simorangkir, hadir lebih kuat dengan sebuah Power Ballad bercita rasa internasional berjudul My All for You. Lagu balada bernuansa Pop ini masih diproduseri oleh Nutyas Surya Gumilang (NSG) dan teknis vokal serta Audio Mixing-nya digarap oleh musisi internasional yakni Jonah Sithole dan Daniel Holsinger. My All for You mengangkat tema patah hati yang liriknya ditulis oleh Tua Sitorus dan Maria Simorangkir.

Lagu ini menampilkan kemampuan vokal Maria Simorangkir yang semakin matang dalam menyampaikan setiap emosi pada liriknya. Semoga Indonesia bahkan secara global dan banyak pendengar yang terhubung secara emosional dengan lagu ini. My All for You dapat didengarkan di aplikasi penyedia musik digital terkemuka mulai 9 Juli 2021.

“My All for You ini menceritakan tentang kegelisahan seseorang yang susah Move On dari mantannya. Meskipun belum Move On tapi sebenernya udah ikhlas karena sadar semua terjadi karena ada kesalahan dari diri sendiri. Ceritanya sendiri diambil dari pengalaman temen aku yang juga bantu menulis lagu ini bareng aku,” ujar Maria Simorangkir.

Tentang Maria Simorangkir:

Maria Dwi Permata Simorangkir atau lebih dikenal sebagai Maria Simorangkir adalah seorang penyanyi asal kota Medan yang merupakan juara Indonesian Idol tahun 2018. Setelah ajang Indonesian Idol musim kesembilan berakhir, Maria Simorangkir merilis tiga buah lagu salah satunya Yakin Bahagia yang diciptakan oleh Nutyas Surya Gumilang (NSG) dan Lintang Pramudya Wardani. Kiprah Maria Simorangkir di ranah musik memang sempat tersendat karena faktor pendidikan yang harus diprioritaskan namun kini Maria Simorangkir kembali untuk fokus menciptakan karya-karya baru bersama NSG Music Recordings.

PT Star Media Nusantara adalah sebuah anak perusahaan dari PT. Media Nusantara Citra Tbk. (MNC Media), yang merupakan grup media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 2005 dengan nama MNC Talent Management, perusahaan ini terfokus pada pengengelolaan artis dari berbagai program pencarian bakat di MNC Group.

Seiring dengan meningkatnya jumlah talenta, pada tahun 2008, MNC Talent Management resmi berubah nama menjadi Star Media Nusantara. Star Media Nusantara telah memperkuat eksistensinya dengan lebih dari 300 talenta dengan berbagai genre mulai dari penyanyi, pembawa acara, presenter, aktor, aktris, komedian, koki hingga pesulap. SMN akan terus berusaha menjadi manajemen bakat terbaik dan paling komprehensif dalam inovasi

