SEOUL - Aktor Squid Game, Anupam Tripathi mengaku sebagai penggemar berat BLACKPINK. Hal itu diungkapkannya saat menjadi bintang tamu program variety show populer I Live Alone, yang tayang pada 22 Oktober 2021.

Dalam acara tersebut, aktor 32 tahun asal India tersebut memperlihatkan kegiatannya di pagi hari. Setelah bangun tidur, dia membuat segelas teh susu yang diberinya irisan jahe segar.

“Aku selalu membuat teh ini karena ingin menikmati 5-10 menit waktu di pagi hari untuk diriku sendiri,” ujar Anupam seperti dikutip dari Allkpop, pada Sabtu (23/10/2021).

Sebelum mandi, dia terlihat mengotak-atik laptopnya dan memutar lagu How You Like That dari BLACKPINK. Dengan antusias, dia mengaku, sangat menyukai girl group asuhan YG Entertainment tersebut.

Namun saat Park Na Rae, salah satu host I Live Alone bertanya, personel BLACKPINK yang paling disukainya, Anupam Tripathi memberi jawaban tegas. “Jangan bertanya begitu. Bagiku, BLACKPINK adalah satu.”

Baca juga: Mulai 12 Oktober, YG Larang Fans Kirim Hadiah untuk BLACKPINK

Aktor Anupam Tripathi memulai kariernya sebagai aktor pendukung dalam berbagai drama dan film di Korea Selatan. Dia pernah berperan dalam film Ode to My Father, Heart Blackened, The 8th Night, hingga Space Sweepers. Namun popularitasnya melambung saat dia berperan sebagai Ali, seorang buruh migran asal Pakistan dalam serial populer Netflix, Squid Game. Aktingnya sebagai Ali yang tulus dan setia mampu mencuri hati penonton.* Baca juga: Nikita Mirzani Jadikan Bacaan Salat sebagai Guyonan, PADI Beri Teguran Keras