SINETRON Ikatan Cinta sudah 1 tahun hadir di layar kaca RCTI menghibur masyarakat Indonesia. Meski begitu, cerita lucu maupun konflik dari sinetron terhits nomor satu di Tanah Air ini tak prnag buat bosan para penggemar setia Ikatan Cinta.

Ya, penampilan Amanda Manopo, Arya Saloka, Glenca Chysara, Evan Sanders, hingga Surya Saputra, bahkan selalu ditunggu-tunggu setiap harinya oleh masyarakat, lantaran alur cerita yang semakin lama semakin seru dan menegangkan.

Tepat hari ini, Selasa (19/10/2021) sinetron arahan rumah produksi MNC Pictures tersebut merayakan 1 tahun penayangan mereka di RCTI. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah momen yang membahagiakan bagi para penonton setia mereka, hingga muncul hastag #1stAnniversaryIkatanCinta di akun sosial media Twitter, yang dipenuhi ucapan selamat serta harapan untuk sinetron tersebut kedepannya.

"19 Okt 2020-19 Okt 2021<3 trimakasii sdhh menghsilkn krya yg luar biasa dn menemni kami slma satu tahun ini. smga ttp bsa mmberikan karya terbaik utk menemni kami. sukses dn sehat sllu utk smua yg terlibat dlm pembuatan #IkatanCinta. lup lup sekebon #1stAnniversaryIkatanCinta," tulis @xllxbxxtmx.

"Selamat 1 tahun penayangan IKATAN CINTA. Satu tahun sudah tayangan ini menemani malam2ku.Tetap membumi yaa. Terimakasih kerja kerasnya selama ini all cast and crew. Glad to be the part of this paguyuban #1stAnniversaryIkatanCinta," tulis @nisssanooobi.

"Selamat tanggal 19 Oktober selamat 1 tahun penayangan #IkatanCinta terimakasih atas semua tayangan yg diberikan, terimakasih telah menciptakan karakter2 yg luar biasa dan selamat atas penghargaan2 yg selama ini didapat #1stAnniversaryIkatanCinta," tulis @piscgurlll. Sementara itu, kisah awal Ikatan Cinta terkait konflik dibalik pembunuhan Roy Alfahri (Fiki Alman) telah berhasil diungkap. Pelaku sebenarnya, yakni Elsa Anindita (Glenca Chysara) sudah ditangkap oleh pihak berwajib. Identitas Reyna (Fara Shakila) yang merupakan anak kandung dari Andini Karisma Putri (Amanda Manopo) dan El NIno Prasetya (Evan Sanders) bahkan sudah diketahui oleh keluarga mereka. Bahkan, sikap Aldebaran Alfahri (Arya Saloka) yang dingin dan keras terhadap Andin juga sudah mulai melunak. Kini, konflik kembali terjadi di keluarga Alfahri. Mama Rosa (Sari Nila) diketahui mendapatkan teror dari seseorang yang berhubungan dengan masa lalunya. Sementara itu, muncul sosok Irvan Pratama Adicipta (Oka Antara) yang diketahui merupakan adik kandung dari ibunda Andin, Sofia Paramita Adicipta (Rara Nawangsih). Meski konflik awal sinetron tersebut sudah berhasil dipecahkan, para penonton tampaknya masih setia menyaksikan Ikatan Cinta yang malam nanti sudah memasuki episode .. Alur cerita yang sulit ditebak, membuat penonton kerap terbawa perasaan, hingga penasaran dengan siapakah dalang dari teror yang dialami keluarga Alfahri.