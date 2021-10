SEOUL - Dua aktor The King Eternal Monarch, Kim Go Eun dan Wi Ha Joon berpotensi reuni dalam drama Little Women. MSteam Entertainment, agensi Wi Ha Joon membenarkan, aktornya mendapat tawaran tersebut dan tengah mempertimbangkannya dengan positif.

Sementara Kim Go Eun sudah mendapat tawaran itu sejak September silam dan masih mempertimbangkannya. Selain kedua aktor tersebut, aktris Nam Ji Hyun juga mendapat tawaran serupa.

Wi Ha Joon menuai popularitas berkat perannya sebagai Hwang Jun Ho dalam serial populer, Squid Game. Sementara Kim Go Eun, menarik perhatian penonton lewat perannya sebagai Kim Yumi dalam Yumi’s Cells.

Drama Little Women berkisah tentang tiga saudara perempuan yang memiliki hubungan sangat dekat. Kim Go Eun akan berperan sebagai kakak pertama, sementara Nam Ji Hyun menjadi adiknya.

Sementara aktris yang berperan sebagai adik bungsu kedua aktris tersebut masih dalam tahap casting. Drama Little Women akan diarahkan oleh Kim Hee Won, sutradara yang sukses menggarap serial Vincenzo. Dia akan berkolaborasi dengan Jung Seo Kyung, penulis skenario di balik drama Mother. Drama Little Women akan diproduksi oleh Studio Dragon dan jika proses casting segera rampung, drama ini akan memulai syuting pada akhir 2021.*