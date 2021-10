JAKARTA - Prilly Latuconsina saat ini tengah berbahagia. Pasalnya pada hari ini, Jumat (15/10/2021), bintang film Matt & Mon tersebut telah genap berusia 25 tahun.

Momen hari pertambahan usia dari Prilly lantas dirayakannya bersama orang-orang terdekatnya. Termasuk bersama rekan-rekannya dalam proyek web series My Lecturer My Husband season 2 yang saat ini masih dalam tahap syuting, seperti Reza Rahadian dan sutradara Monty Tiwa.

"Happy birthday Prilly," ujar puluhan orang dalam lokasi syuting.

Baca Juga:

Shenina Cinnamon Foto Bareng Song Joong Ki, Prilly Latuconsina: Salam untuk Mantan Gue

Ultah ke-25, Prilly Latuconsina Kaget Dapat Ucapan Lewat Billboard

Dalam kesempatan itu, Reza Rahadian yang merupakan lawan mainnya juga turut mengucapkan selamat. Sambil memeluk Prilly, Reza juga terdengar memberikan doanya untuk pelantun Sahabat Hidup itu.

"Happy birthday to you, wish you all the best. Tumbuh terus, semakin banyak disayang orang dan aku akan selalu sayang sama kamu dan mendukungmu," ungkap Reza Rahadian.

Setelah mendoakan sulung dua bersaudara tersebut, bintang film Habibie & Ainun ini langsung mendaratkan ciumannya di kepala Prilly. Bahkan produser film Kukira Kau Rumah juga terdengar mengaminkan seluruh doa yang dipanjatkan oleh sang lawan main.

"Ulang tahun di lokasi (serial) My Lecture My Husband. Dengan tim yang paling aku sayang dan menerimaku apa adanya," terang Prilly Latuconsina.

Unggahan video kedekatan Reza Rahadian dan Prilly langsung dibanjiri komentar. Mereka bahkan mengaku terbawa perasaan dengan kedekatan dua bintang tersebut. "Baperrr lihat Reza dan Prilly Happy birthday ya Prilly. Barakallah," tulis lizhameliza. "GEMESSS BANGET ELAHH BTW, HAPPY BIRTHDAY KA ILY," tulis naomimargaretha1.