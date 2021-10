JAKARTA- Prilly Latuconsina telah genap berusia 25 tahun pada hari ini, Jumat (15/10/2021). Setelah sempat dikejutkan oleh orang-orang terdekatnya dini hari tadi, beberapa jam lalu mantan kekasih Maxime Bouttier ini kembali dibuat kaget dengan penampakan ucapan selamat ulang tahun untuknya.

Dalam unggahannya, Prilly Latuconsina mengaku tengah berada dalam perjalanan menuju lokasi syuting. Akan tetapi, saat mobilnya melintas, ia kaget bukan main saat mendapati billboard berukuran besar yang memajang fotonya serta ucapan selamat ulang tahun.

"Bener-bener kaget banget lagi di jalan menuju lokasi syuting, tiba-tiba, 'Kak lihat deh billboardnya', dan aku kayak, 'Hah?? apaan?'" tulis Prilly pada keterangan foto, seperti dikutip di Instagram, Jumat (15/10/2021).

"Gila ya kalian tuh luar biasa banget! makasih banyak ya! bingung mau ngomongnya gimana lagi. I'm so blessed," imbuhnya.

Dalam billboard tersebut, terlihat beberapa pujian yang dilemparkan untuk bintang film Danur tersebut, diantaranya, Winner of a woman who Easily makes other people fall in love, Official selection most talented woman in the world, dan Official selection the most independent and strongest woman in the world. Bahkan, nama orang-orang yang memberikan kejutan tersebut juga tampak tertera dalam billboard tersebut.

"Itu ada namanya tuh. Ya ampun ini kalian gila banget sih, thank you," pungkas Prilly usai melihat beberapa nama penggemar yang memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui billboard.