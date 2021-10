SEOUL - Aktor Kim Nam Gil mendapat tawaran untuk menjadi peran utama dalam serial terbaru Netflix, Thief: Sound of the Sword. Proyek itu kabarnya digarap dengan biaya produksi mencapai KRW30 miliar atau setara Rp357 miliar.

Melansir Allkpop, Kamis (14/10/21), Kim Nam Gil masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Dia digaet untuk berperan sebagai Lee Yoon, seorang budak yang tidak pernah menempuh pendidikan formal.

Meskipun sudah lepas dari perbudakan dan bisa hidup bebas, namun Lee Yoon masih mendapati dirinya bingung mau melakukan apa dalam hidupnya. Kemudian, teman dan mantan majikannya menyarankan agar dia bergabung dengan militer.

Di sinilah, cerita pertempuran Lee Yoon dimulai. Serial Thief: Sound of the Sword ini akan mengambil setting era ‘20-an ketika Semenanjung Korea dikuasai oleh Kekaisaran Jepang. Serial ini juga akan memperlihatkan bagaimana Korea merebut kembali milik mereka dari Jepang.

Mengusung genre laga yang mendebarkan, Thief: Sound of the Sword rencananya akan memulai proses syuting pada 2022. Namun belum diketahui kapan Netflix akan merilis serial tersebut.

Sebelum tawaran Netflix ini, Kim Nam Gil sudah mengantongi dua proyek lain. Pertama, drama Island yang dibintanginya bersama Lee Da Hee, Cha Eun Woo 'ASTRO', dan Sung Joon. Drama itu telah memulai produksi pada Oktober 2021.

Kedua, drama thriller-kriminal SBS, Those Who Read Hearts of Evil yang dijadwalkan tayang pada tahun ini. Drama yang bersetting pada 1989 itu berkisah tentang Ha Young (Kim Nam Gil), detektif pertama di Korea yang menerapkan teknik profiling untuk memecahkan sebuah kasus kriminal.*

