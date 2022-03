SEOUL - Kim Nam Gil memastikan proyek layar kaca terbarunya setelah menyelesaikan penayangan Through the Darkness. Dia akan beradu akting dengan Seohyun SNSD dalam drama Thief: The Sound of Swords.

Kabar itu diumumkan Netflix Korea sebagai platform yang akan menayangkannya, pada 14 Maret 2022. Selain kedua aktor tersebut, drama ini juga akan dibintangi oleh Yoo Jae Myung, Lee Hyun Wook, dan Lee Ho Jung.

Drama Thief: The Sound of Swords berkisah tentang sekelompok masyarakat Korea Selatan yang hijrah ke sebuah kawasan bernama Jiandao di China. Ketika Jepang masuk ke Korea pada era 1920-an, mereka berjuang mempertahankan area tersebut.

Kim Nam Gil akan berperan sebagai Lee Yoon, pria Korea Selatan yang bertugas di bawah militer Jepang di negaranya. Namun situasi tak terduga membuatnya meninggalkan timnya dan pindah ke Jiandao.

Di sana, dia menjadi bandit yang akan melindungi orang-orangnya dan Jiandao dari tentara Jepang. Sementara Seohyun menghidupkan lakon Nam Hee Shin yang menutupi identitasnya dan bekerja sebagai kepala biro kereta api Jepang di Korea.

Aktor Yoo Jae Myung dipercaya menghidupkan peran Lee Chung Soo, komandan militer Gerakan Kemerdekaan Korea yang sekaligus memimpin warga di Jiandao. Sementara Lee Hyun Wook berlakon sebagai Lee Gwang Il, petugas militer Jepang yang membenci Lee Yoon. Terakhir, ada Lee Ho Jung yang berperan sebagai Eon Nyeon, pembunuh bayaran yang memiliki kemampuan mumpuni dalam menggunakan senjata. Dia dibayar untuk membunuh Lee Yoon yang berada di Jiandao. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Netflix terkait jadwal syuting Thief: The Sound of Swords. Namun yang pasti, Kim Nam Gil dan Seohyun SNSD memiliki daftar syuting cukup padat sepanjang tahun ini.*