Kim Nam Gil Tolak Bintangi Drama True Education Usai Dikritik Fans

SEOUL - Kim Nam Gil resmi menolak tawaran untuk membintangi drama baru adaptasi webtoon berjudul True Education. Penolakan itu diumumkan sang aktor setelah webtoon tersebut ramai menuai kritik warganet.

Mengutip Koreaboo, Minggu (10/11/2024), webtoon True Education dikritik karena terlalu banyak menampilkan cerita misogini (diskriminasi terhadap perempuan), rasisme, hingga kekerasan fisik.

Hal itu membuat penggemar mewanti-wanti Kim Nam Gil agar tidak menerima tawaran untuk membintangi drama tersebut. “Banyak penggemarku yang khawatir terkait aku mendapat tawaran membintangi drama itu,” katanya.

Kim Nam Gil Tolak Tawaran Bintangi Drama True Education (Marie Claire)

Kim Nam Gil tak menampik, mendapat tawaran untuk membintangi drama True Education. Namun dia menegaskan, keputusan untuk menerima atau menolak drama itu harus datang dari dirinya, bukan agensi.

“Aku selalu membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan apakah akan tampil atau tidak dalam sebuah proyek. Tapi saat ini, terus terang aku tidak punya waktu untuk memikirkan proyek lain selain The Fiery Priest,” ujarnya.