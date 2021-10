JAKARTA - Iqbaal Ramadhan belakangan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Rupanya, hal tersebut lantaran akun ID Line pribadinya bocor ke publik dan memberikan dampak tak terduga.

Gara-gara kejadian tak disengaja itu, banyak netizen yang mencoba mengirimkannya pesan ke akun Line pribadinya. Bahkan, beberapa netizen kegirangan karena pesannya dibalas oleh Iqbaal.

Terkait akun ID Line yang bocor ini, aktor sekaligus mantan personel Coboy Junior tersebut justru menanggapinya dengan santai. Dia bahkan mengaku senang bisa membalas pesan-pesan tersebut meski jumlahnya kini mencapai ribuan.

“Iya gue tau Line ID gue bocor. Biasa aja, gak perlu heboh,” kata Iqbaal Ramadhan seperti dikutip dari Instagram Story-nya.

Dia menjelaskan, akun ID Line-nya tersebut memang untuk pribadi atau personal, namun kini itu tidak menjadi masalah lagi. “I guess nothing is too personal. Jadi, feel free to add me kalo mau,” tulis Iqbaal di secarik kertas.

Pria 21 tahun ini juga meminta netizen untuk sabar menunggu balasan, sebab kini sudah ribuan akun yang mengirimkannya pesan. “Dari kemarin ada banyak yg nge-add, dan ada beberapa yg chat. Seru juga sih ngobrol-ngobrol receh. Kalo ada yg belom kebales, sabar ya. Chatnya jadi ribuan nih,” kata Iqbaal.

Baginya, tragedi ID Line yang bocor ini adalah ‘kecelakaan yang menyenangkan’. “And I am more happy to chat with you to kill time. Intinya, seru-seruan aja okeh? See you on the other side,” tandas dia.