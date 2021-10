AL Ghazali dan Alyssa Daguise semakin terlihat mesra di depan publik. Telah menjalin hubungan cukup lama tampaknya tak pernah melunturkan keromantisan mereka.

Tak jarang jika pasangan ini selalu dibanjiri dengan komentar positif oleh para netizen. Pada Senin (11/10/2021), Alyssa mengunggah foto kemesraannya dengan kekasihnya itu saat sedang berada di Paris, Perancis.

Putra dari Maia Estianty dan Ahmad Dhani tersebut tampak mengusap lembut kepala Alyssa saat duduk di dalam mobil. Dengan membalas tatapan Al, Alyssa tampak begitu cantik dengan dress hitamnya.

“To love is one thing, to be loved is another. But to be loved by the one you love... is everything❤️ (Mencintai adalah sesuatu, dicintai adalah yang lain. Namun dicintai oleh seseorang yang kau cintai.. adalah segalanya❤️)” tulis Alyssa dalam caption-nya.

Unggahan Alyssa tersebut rupanya juga dikomentari dengan emoticon ‘❤️’ oleh kekasih dan calon ibu mertuanya, Maia Estianty. Netizen pun turut mendoakan agar keduanya dapat segera menikah. “Baper banget demi apapun." kata warganet. “Please just get married," tambah yang lain. “Langgeng ya kak sampai pelaminan🙏," doa netizen.