SEOUL - Aktris Shin Hye Sun dikabarkan akan membintangi film Brave Citizen, yang diadaptasi dari komik daring (webtoon) berjudul serupa. Kabar tersebut kemudian dijawab agensi sang aktris, YNK Entertainment.

“Benar dia mendapat tawaran untuk membintangi film itu dan saat ini tengah mempertimbangkannya dengan positif,” ujar perwakilan agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Minggu (10/11/2021).

Baca juga: Shin Hye Sun Digaet Bintangi Film Thriller Open the Door

Film Brave Citizen berkisah tentang So Si Min, atlet muda kebanggaan bangsa dengan kemampuan hapkido yang mumpuni. Setelah 7 tahun dari masa keemasannya, dia hanya menjadi guru paruh waktu dan menjadi target siswa nakal, Han Soo Kang.

Setelah menyelesaikan penayangan drama Mr. Queen pada 14 Februri 2021, Shin Hye Sun tampaknya lebih fokus pada proyek layar lebar. April silam, dia dikabarkan menjadi pemeran utama dalam film thriller, Open the Door.

Proyek itu, menurut Star News, merupakan sekuel dari film Door Lock yang diperankan Gong Hyo Jin pada 2018. Proyek tersebut merupakan remake dari film thriller Spanyol berjudul Sleep Tight.

Sementara itu, film Brave Citizen akan diarahkan oleh Park Jin Pyo, sutradara di balik sederet film populer, seperti Closer to Heaven dan You Are My Sunshine.*

Baca juga: Agnez Mo Beri Dukungan untuk Jessi, Fans Inginkan Kolaborasi

(SIS)